La posa del supereroe fa davvero sentire le persone più sicure?

Postura ed espressioni facciali possono dirci tanto sulla psicologia di un individuo. Ad esempio quando ci si sente tristi o spaventati, sia usa spesso una postura chiusa, mentre coloro che si sentono felici e sicuri usano una postura eretta. Ed è qui che entra il gioco la "posa da supereroe".

Il concetto, introdotto per la prima volta dalla psicologa sociale Amy Cuddy, afferma che la posizione dovrebbe incoraggiare la produzione di alti livelli di testosterone e bassi livelli di cortisolo (l'ormone dello stress) nel flusso sanguigno. Si tratta sicuramente di un'affermazione molto audace, ma funziona davvero?

Un team di ricercatori della Martin Luther University Halle-Wittenberg (MLU), dell'Università di Bamberg e della Ohio State University ha condotto una meta-analisi che ha esaminato i dati di quasi 130 esperimenti che hanno esplorato la posa, per un totale di 10.000 partecipanti. Sebbene molti risultati siano discutibili, questa posizione è collegata a una percezione di sé più positiva.

Come si fa questa posa? Semplicemente, come un novello Superman, si deve stare in piedi con il petto in fuori e le mani sui fianchi. "In terapia, linguaggio del corpo e postura possono aiutare le persone a sentirsi sicure e provare sentimenti positivi", afferma lo psicologo Robert Körner della MLU e dell'Università di Bamberg. "Una posa dominante può, ad esempio, farti sentire più sicuro di te stesso".

Nonostante alcune prove, gli scienziati non hanno trovato prove sufficienti e affidabili per sostenere l'affermazione che alcune pose possano influenzare la produzione di testosterone e cortisolo. L'aumento di fiducia può essere puramente psicologico, piuttosto che biologico.