Posizionamenti da evitare per una soundbar? Alcuni esempi

Sempre più spesso, anche in sede di recensione delle TV più recenti, ci troviamo a leggere e ascoltare frasi come "buon audio, ma meglio con una soundbar". Ok, ora l'avete comprata ma non va lo stesso un granché bene: ecco alcuni suggerimenti.

Punto primo: mai poggiarci sopra la TV o altri oggetti. Potrà sembrare strano, visto lo spessore tipico di una soundbar, ma a quanto pare qualcuno ci potrebbe riuscire. Parte delle onde sonore potrebbe essere assorbita da altri oggetti, mentre la copertura potrebbe otturarne la fuoriuscita dalle porzioni superiori. Inoltre, questo potrebbe portare a deformarla o danneggiarla del tutto. Un vero peccato.

Seconda pratica da evitare: non mettetela dietro alla TV. Il motivo è il medesimo: parte dell'onda sonora verrebbe irrimediabilmente deviata o assorbita, riducendo enormemente la portata e il potenziale della soudbar, andando ad alterare la ricchezza del flusso sonoro del materiale che stiamo riproducendo.

Terzo: occhio alle console! Sembrerà banale, ma molti mobili per TV tendono a far rimbombare gli apparati sonori che sono poggiati su di esse, amplificandone il suono e distorcendolo. Fate una prova rapida e cercate di comprendere se è il vostro caso. La differenza potrebbe essere enorme senza rimbombi o fastidiose alterazioni del segnale.

Ultima, ma non per importanza, la presenza di apparati wireless nelle vicinanze. Questo potrebbe portare a ronzii e interferenze, oltre a rischiare di interferire con la comunicazione IR del telecomando della soundbar stessa.

Se non l'avete ancora acquistata e siete alla ricerca di un sistema "spaziale" da accoppiare alla vostra nuova TV, potrebbe interessarvi scoprire qualcosa in più nella recensione della soundbar Sony HT-A3000.