Si sta posizionando questa gigantesca turbina in mare per creare energia illimitata

Dopo più di un decennio di prove e di costruzioni, la New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) del Giappone sta finalmente posizionando la sua gigantesca turbina in mare per la creazione di energia.

Il prototipo pesa ben 330 tonnellate e si chiama Kairyu, una parola che si traduce più o meno in "corrente oceanica". La sua struttura è costituita da una fusoliera lunga 20 metri affiancata da una coppia di cilindri di dimensioni simili, ciascuno dei quali con un sistema di generazione di energia collegato a una turbina lunga 11 metri.

Se l'energia presente nelle correnti oceaniche potesse essere sfruttata, potrebbe generare circa 205 gigawatt di elettricità. Kairyu è stato progettato per librarsi a circa 50 metri sotto le onde: mentre galleggia verso la superficie, la resistenza creata fornisce la coppia necessaria alle turbine. Se questa prima prova dovesse funzionare, gli esperti creeranno un altro dispositivo, ma questa volta con turbine lunghe 20 metri, per generare 2 megawatt in più.

Poiché il Giappone è un paese fortemente dipendente dall'importazione di combustibili fossili per generare una quantità significativa della sua energia, e sfortunatamente l'arcipelago montuoso giapponese offre poco spazio per vaste foreste di turbine eoliche o campi di pannelli solari, l'unica soluzione per generare energia pulita è quella di sfruttare l'energia del mare.