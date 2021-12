Possedete i tratti del male? Scoprite il 'fattore oscuro' dentro di voi con questo test

La psiche umana è una materia intricata e difficilmente sondabile, che psicologi e psichiatri tentano da sempre di decifrare. Gli studiosi si interrogano da tempo immemore su quale sia l’origine del bene e del male ed oggi uno studio potrebbe aver trovato la chiave di volta: il “fattore oscuro”.

Gli scienziati riconducono l’insieme delle tendenze malvagie che caratterizzano l’animo umano a tre fattori, noti col nome di triade oscura. Questi sono psicopatia, narcisismo e machiavellismo, descritto come la tendenza ad effettuare macchinazioni puramente utilitaristiche.

A rinforzare questo terribile trittico, però, è possibile trovare diverse altre componenti che sbilanciano la natura umana verso l’oscurità, come l'egoismo e il sadismo. Ma qual è l’origine di tali inclinazioni? Esiste un fulcro da cui trae origine la propensione al male?

Nel 2018, un team di psicologi tedeschi e danesi identificò l’origine della propensione umana alla malvagità, conferendogli l’altisonante nome di “D, il Fattore Oscuro della Personalità”.

I meccanismi teorici alla base di tale fattore possono essere associati ad un altro fattore, noto con il nome di fattore g o di intelligenza generale. Quest’ultimo venne teorizzato dallo psicologo Charles Spearman, cento anni orsono. Questi notò che coloro che ottenevano punteggi alti ad una tipologia di test cognitivo erano in grado di raggiungere risultati di rilievo anche in altri test intellettivi, confessando la possibilità di determinare un fattore di intelligenza generale. A proposito di misuratori delle capacità cerebrali, passati studi hanno rivelato che è possibile migliorare il test del QI con la pratica.

"Allo stesso modo, anche gli aspetti oscuri della personalità umana hanno un denominatore comune. Ciò significa che - come l'intelligenza - è possibile affermare che sono tutti espressione della stessa tendenza dispositiva", ha dichiarato Ingo Zettler, psicologo dell'Università di Copenaghen.

Zettler e il suo team hanno intervistato 2.500 partecipanti agli studi, ponendo domande appositamente create per valutare i livelli e la propensione verso i nove tratti oscuri distintivi della personalità umana. Tra questi sono stati valutati egoismo, machiavellismo, disimpegno morale, narcisismo, diritto psicologico, psicopatia, sadismo, autocontrollo, interesse e cattiveria.

Una volta raccolti i dati, i ricercatori hanno effettuato uno studio statistico sui risultati, riscontrando una specifica tendenza. Sembra, infatti, che, pur essendo distinti e riconoscibili, i tratti oscuri della personalità tendono a sovrapporsi negli individui proprio a causa del fattore D che, in quanto fulcro centrale, differisce per ogni persona.

In relazione ai risultati, Zettler specifica "In una data persona, il fattore D può manifestarsi principalmente come narcisismo, psicopatia o uno degli altri tratti oscuri, o una combinazione di questi" e, approfondendo il lavoro di strutturazione del modello comportamentale analizzato dallo studio, ha continuato "Ma con la nostra mappatura del denominatore comune dei vari tratti oscuri della personalità, si può semplicemente accertare che la persona ha un fattore D alto. Questo perché il fattore D indica quanto è probabile che una persona si impegni in comportamenti associati a uno o più di questi tratti oscuri".

I ricercatori sono molto fiduciosi sul potenziale di tale studio in relazione alla comprensione e all’interpretazione delle azioni malvagie compiute dagli esseri umani.

Si tratta di un vero e proprio test, che è possibile sostenere attraverso un sito progettato dai ricercatori dello studio e grazie al quale tutti possono misurare il proprio quoziente del fattore oscuro, rispondendo a delle semplici domande.

Qual è stato il risultato del vostro test? Valutate i tratti oscuri della vostra personalità e, se volete, condividete i risultati nei commenti.

