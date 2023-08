Ora possiamo 'ascoltare' Apple Vision Pro: gli audio di sistema sono finiti online

Ora che le prima unità di Apple Vision Pro sono in circolazione, le indiscrezioni sul primo visore MR di Cupertino stanno iniziando a spuntare online. Mentre vediamo le reazioni di giornalisti e sviluppatori al device, però, una testata americana ha svelato come "suona" Apple Vision Pro, raccogliendone tutti gli audio di sistema.

A realizzare la raccolta è stato il portale 9to5Mac, che ha estrapolato i suoni dalla terza beta per sviluppatori di visonOS, il sistema operativo di Vision Pro. Vi ricordiamo che visionOS Beta 3 è disponibile per tutti coloro che possiedono un Developer Kit dell'headset o che utilizzano l'SDK di Vision Pro Simulator.

Il video è disponibile su Vimeo, e raccoglie una serie di suoni di sistema di Apple Vision Pro, tra cui quello per l'apertura delle applicazioni, quello per la chiusura di queste ultime (che è stato modificato con la nuova beta), quello per la selezione degli ambienti di lavoro, quello di login o di riavvio del visore e, infine, quello di inizio di una chiamata su FaceTime.

Accanto ai nuovi suoni di sistema, comunque, la terza beta di visionOS porta con sé diverse novità e, sfortunatamente, anche un paio di brutte notizie. Per esempio, i mouse non sono ancora supportati dal sistema operativo di Apple Vision Pro, che però riesce a riconoscere le tastiere. Quando Vision Pro è stato annunciato alla WWDC, il colosso di Cupertino ha svelato che tutti i mouse e le tastiere Bluetooth saranno compatibili con il visore: l'implementazione dei comandi mouse, insomma, sembra essere solo una questione di tempo.

La nuova beta, inoltre, introduce anche gli Ambienti, o Environments, ovvero degli scenari virtuali immersivi che permetteranno agli utenti di estraniarsi dal mondo reale per il proprio lavoro. Inoltre, questi ultimi potranno anche essere utilizzati durante le chiamate di FaceTime, ma dovranno essere scaricati uno alla volta da un apposito store.

Infine, visionOS Beta 3 introduce diversi miglioramenti alla tecnologia Optic ID, che permette di effettuare il login su Vision Pro utilizzando la scansione dell'iride dell'occhio, sostituendo Face ID e Touch ID. Optic ID, che servirà anche per effettuare pagamenti tramite il visore, è stato reso più sicuro ed efficiente con la nuova beta di visionOS.