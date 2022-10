Possiamo capire se c'è vita sugli altri pianeti grazie ai broccoli

Come nasce la vita su un pianeta? Beh, tutti sanno che la giusta distanza della Terra dal Sole e l’acqua sul pianeta sono gli ingredienti fondamentali per ottenere almeno dei piccoli plancton... Ma se vi dicessimo che il prodotto più indicativo della vita su un pianeta è un gas emesso da broccoli e altre piante?

Secondo un nuovo studio condotto da ricercatori dell'Università della California Riverside, il bromuro di metile è praticamente il “sinonimo” (metaforico) di vita sulla Gea. La metilazione è un processo di difesa che consente alle piante di espellere i contaminanti estranei, gassificando l’intruso e permettendogli di fuoriuscire dall’organismo.

Fino agli anni 2000, il bromuro di metile è stato utilizzato come pesticida, ma rappresenta una grande risorsa astrobiologica. Non permane a lungo nell’atmosfera di un pianeta e questo significa che qualunque organismo abbia prodotto questo tipo di gas è probabilmente ancora attivo e non è il risultato di fenomeni geologici accaduti eoni fa.

Inoltre, sono davvero pochi i processi chimici non biologici che sintetizzano il bromuro di metile. La lunghezza d’onda spettroscopica della miscela è molto simile a quella di un altro composto prodotto dalla metilazione, il cloruro di metile. Le biofirme di questi gas sono altamente individuabili anche da lontano, ma pare che il primo sia più raro rispetto al “cugino” sugli altri pianeti, probabilmente perché frutto di un processo organico.

Il motivo per cui questa molecola non sopravvive a lungo in atmosfera è a causa della luce UV del Sole, che divide l’acqua nell’atmosfera in composti minori che eliminano il bromuro. Probabilmente, quando si potrà analizzare meglio l’atmosfera di un esopianeta, gli astrobiologi si fionderanno su quelli facenti parte di sistemi con stelle “meno invasive” del Sole, al fine di ricercare il famigerato gas emesso dalle piante.