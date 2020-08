Possiamo conoscere la forma di un tamburo ascoltando solamente il suo suono?

Nel 1996 il matematico Mark Kac pose un quesito iconico: "Si può sentire la forma di un tamburo?". La domanda sembra lecita, dopotutto i tamburi di forme diverse generano onde sonore a frequenze diverse, che si traduce in un suono differente. Tuttavia, queste informazioni sono abbastanza per poter definire la sua forma?

In quel momento Kac non riuscì a darsi una risposta. Negli ultimi due anni però, i matematici Radbound Walter van Suijlekom e Alain Connes hanno approfondito il problema, raggiungendo così delle nuove intuizioni. Dopo alcuni studi i due realizzarono che un numero limitato di vibrazioni può fornire informazioni riguardo la forma di un oggetto, definendo così una nuova teoria matematica. Questa teoria descrive come stimare attentamente la forma di un tamburo "ascoltando localmente la forma di quest'ultimo".

"Possiamo paragonarlo agli MP3, infatti con una gamma limitata di onde sonore abbiamo l’impressione di ascoltare una registrazione analogica – una tecnica che prevede la cattura di un segnale analogico, consente dunque l’inserimento di segnali sotto forma di onde nelle registrazioni – di musica", afferma il matematico Radboud Walter van Suijlekom in una pubblicazione del 14 luglio sulla rivista Communications in Mathematical Physics.

"Una composizione musicale è prodotta da uno strumento, ad esempio un segnale analogico, ciò avviene con una variazione infinita di frequenze sonore. Solo dopo la digitalizzazione le frequenze vengono limitate, come in un file mp3. Tuttavia, se si inseriscono molte frequenze in un mp3, la registrazione originale svanirà lentamente, fino al punto di essere quasi impercettibile". Così come, osservando le loro luminescenze, gli scienziati riescono a determinare l'aspetto delle stelle e dei pianeti, i due matematici credono che sia possibile ricreare l'aspetto di qualcosa utilizzando un numero finito delle sue vibrazioni.

"Stiamo sviluppando una tecnica matematica per renderlo possibile", afferma infine Van Suijlekom.