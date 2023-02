Finalmente possiamo 'controllare' la radioterapia: spariranno molti effetti collaterali

La ricerca italiana non si ferma! Dopo aver visto poche ore fa l'algoritmo in grado di predire ansia e depressione, ecco un sensore utile a misurare in tempo reale le radiazioni somministrate durante varie terapie. Vediamo meglio cosa afferma lo studio pubblicato sulla celebre rivista Nature.

Il nuovo dispositivo è stato messo a punto da un team di ricercatori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e delle università di Bologna, Federico II di Napoli, Roma Tre, Padova e Trento. Come tutti sappiamo la radioterapia che sfrutta fasci di fotoni o particelle cariche ad alta energia, viene molto spesso utilizzata in combinazione con la chemioterapia nella lotta dei tumori.

Lo scopo principale è quello di danneggiare il DNA delle cellule tumorali per impedirne la proliferazione. Tuttavia, un aspetto da non sottovalutare è il controllo della dose di radiazione utilizzata, che deve essere da una parte sufficiente a distruggere le cellule tumorali, ma dall'altra non così elevata da danneggiare i tessuti sani.

Proprio da questo noto ostacolo nasce l'idea di sviluppare un rilevatore in grado di misurare in tempo reale le radiazioni somministrate ai pazienti e che, essendo piccolo e flessibile, potrà essere applicato su ogni parte del corpo.

Come afferma il dott. Quaranta, docente dell'università di Trento e ricercatore Infn: "Il rilevatore non solo è più sensibile e resistente rispetto ai dispositivi convenzionali ma, cosa più importante, permette l’analisi in tempo reale".

Dopo l’avvento del sensore FAST che misura costantemente i tumori, si tratta dunque di un passo molto importante nel campo della terapia antitumorale, poiché potrebbe rendere quest'ultima più efficace riducendone anche i tanti effetti indesiderati.