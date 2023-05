Possiamo costruire sfera di Dyson intorno al Sole, usando Giove per i materiali

Una sfera di Dyson è un concetto estremamente affascinante per sfruttare e convogliare tutta - o la maggior parte - energia del nostro Sole. Ne abbiamo parlato e le stiamo cercando, ma sappiamo che per costruire qualcosa del genere avremmo bisogno di una quantità astronomica di risorse: potremmo farla, ma usando Giove per i materiali.

Come afferma la giornalista scientifica Jaime Green nel suo nuovo libro "The Possibility of Life", per la creazione di una struttura del genere dovremmo demolire pianeta delle dimensioni di Giove. "Se volessi abbastanza materiale per costruire una cosa del genere, dovresti essenzialmente smontare un pianeta [...] simile a Giove", scrive Green.

Nonostante possa sembrare fantascienza, l'idea di creare una struttura del genere è possibile e potrebbe diventare - in futuro un po' più lontano di quello attuale - una realtà. Il piano venne proprio a Freeman Dyson, un fisico e matematico britannico naturalizzato statunitense; conosciuto principalmente per i suoi studi in elettrodinamica quantistica, fisica dello stato solido ed ingegneria nucleare.

Una tale sfera, affermano gli scienziati, potrebbe consentire a una civiltà di passare da di tipo I a una di tipo II sulla scala Kardashev. Mentre Green afferma che ciò sia uno sforzo titanico, c'è chi non è d'accordo sulla non attuabilità. L'astrofisico Jason Wright ha paragonato un tale sforzo alla costruzione di Manhattan, esempio di una "megastruttura" umana e interconnessa, che è stata costruita in un lungo periodo di tempo, poco a poco.

"Era stato pianificato in una certa misura, ma nessuno ha mai detto, 'Ehi, costruiamo una città enorme qui'", ha detto Wright a Green. "È solo che ogni generazione l'ha resa [la città]un po' più grande."