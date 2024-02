Possiamo davvero trovare degli alieni all'interno di 'un uovo' spaziale?

In un articolo pubblicato pochissimi giorni fa sull’Astronomical Journal, i ricercatori del The Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI) hanno riportato uno sviluppo interessante ed entusiasmante nella ricerca di forme di vita extraterrestri.

Il SETI è stato fondato nel 1984 come gruppo no-profit dedicato alla ricerca in molteplici discipline, tra cui la ricerca di vita extraterrestre. Utilizzando le osservazioni del Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), il team sta monitorando l’ellissoide SETI. Questa volta non parleremo dunque di pianeti cannibali, ma delle ricerca di prove dell’esistenza di altre forme di vita.

Dopo aver identificato una regione dello spazio a forma di uovo che potete osservare schematizzato al seguente link, parliamo di un approccio strategico basato sull’ipotesi che le civiltà extraterrestri, osservando eventi galattici significativi, possano utilizzare questi eventi come punto focale per emettere segnali sincronizzati per condividere la loro presenza all’interno dello spazio geometrico ben delineato precedentemente.

Le incertezze, ovvero l’imprevedibilità dei tempi in cui potrebbero arrivare segnali potenziali da civiltà extraterrestri, in questo approccio durano solo un paio di mesi; quindi, il team massimizza le osservazioni per ciascun obiettivo in modo da poter determinare cosa potrebbe essere normale e cosa potrebbe essere invece un possibile segnale.

I dati di TESS coprono il 5% del set di dati totale raccolto durante la sua missione di tre anni. Il team ha inoltre utilizzato i dati di localizzazione 3D avanzati di Gaia, ovvero la missione di astrometria dell'Agenzia spaziale europea che ha sviluppato la mappa 3D più precisa della nostra Galassia.

In questo modo sono stati identificati 32 obiettivi nella regione meridionale della zona di osservazione TESS.

Dopo aver visto la nomina da parte della NASA di un direttore per lo studio di fenomeni non identificati, purtroppo, al momento l'analisi iniziale non ha rivelato alcuna anomalia presente all’interno dell'ellissoide. Ciononostante, siamo ugualmente sicuri che si tratti della strada giusta e che sia solo una questione di tempo!