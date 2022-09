Possiamo dirlo: la Sagrada Familia è quasi finita, dopo 140 anni

Tutti sanno che a Barcellona c’è la Basilica de la Sagrada Familia, come tutti sanno che a Roma c’è il Colosseo; la prima, però, è ancora in costruzione. Da ben 140 anni. L’angolazione più famosa della struttura è la facciata della Natività: sulle sue torri, che sembrano fatte di sabbia, sono incise i passi delle Sacre Scritture.

Per questa particolarità, la composizione è nota come “la Bibbia scritta nella pietra”.

L’architetto di questa imponente basilica fu quel genio eccentrico e profondamente religioso di Antoni Gaudì. L’uomo sognava forse di vedere la sua opera ultimata, ma morì prematuramente nel 1926, colpito da un tram. All’epoca era stata completata solo la facciata della Natività del Tempio Espiatorio.

I modelli in gesso e i disegni architettonici realizzati da Gaudì furono distrutti durante gli anni dei moti rivoluzionari anarchici, nel 1936. Da quell’anno, intere generazione di architetti e ingegneri hanno continuato a lavorare all’opera dell’uomo, cercando di interpretare l’originario progetto del catalano.

La prima pietra della Sagrada Familia è stata collocata nei pressi dell’odierna Piazza Gaudì nel 1882, cioè a distanza di 140 anni dal 2022. Ciò rende la basilica il progetto architettonico in prosecuzione più longevo della storia.

Nel 2019, furono destinati ben 4,6 milioni di euro, dalla città di Barcellona, per il proseguimento della costruzione del monumentale tempio, affinché potesse essere completato entro il 2026. Putacaso, coincide con il centesimo anniversario della morte di Gaudì. Tuttavia, c’è un “però”. Ricorderete bene che in quel fatidico 2019 scoppiò, verso la fine dell’anno, la pandemia da COVID-19 e ciò ha contribuito ad ostacolare i lavori. Inoltre, si registra un calo dei finanziamenti, causato da un minor numero di visitatori. Vi terremo aggiornati per ulteriori chiarimenti, ma, sebbene manchi poco, non abbiamo una data precisa.