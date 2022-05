Finalmente possiamo fare luce sul passato dell'Uruguay grazie a questa fantastica scoperta

Proprio qualche giorno fa, vi portavamo la notizia di un rinvenimento preistorico in Turchia e le scoperte non sembrano fermarsi. Nonostante la sua posizione a metà della costa orientale del continente sudamericano, la breve storia dell'Uruguay è una macchia di conflitto europeo, modellato dagli interessi coloniali delle potenze europee.

Nonostante la sua posizione a metà della costa orientale del continente sudamericano, la breve storia dell'Uruguay è una macchia di conflitto europeo, modellato dagli interessi coloniali delle potenze spagnole, britanniche e portoghesi.

Ciò che manca completamente sono le voci della preistoria, delle culture indigene che hanno solcato le colline e le pianure, temperate della terra per migliaia di anni. Gli echi di quel passato perduto si stanno finalmente ascoltando grazie agli sforzi dei ricercatori dell'Università della Repubblica, Montevideo, in Uruguay, e della Emory University e della Florida Atlantic University negli Stati Uniti.

La loro indagine sui resti di due individui vissuti molto prima del famoso viaggio transatlantico di Cristoforo Colombo ha rivelato connessioni sorprendenti tra le popolazioni delle Americhe. Inoltre, i risultati sfidano le teorie che suggeriscono che le popolazioni indigene del Sud America risalgono a un'unica migrazione.

"Ciò contribuisce all'idea che il Sud America sia un luogo in cui esisteva la diversità multiregionale, invece dell'idea monolitica di un'unica razza di nativi americani in tutto il Nord e Sud America", afferma l'antropologo della Emory University, John Lindo.

Entrambi i set di resti sono stati scoperti in un sito di scavi archeologici di 2000 anni fa a Rocha, una città costiera nel sud-est dell'Uruguay. Si stima che uno, con due cromosomi X, avesse circa 1.400 anni. Il sesso dell'altro era più difficile da definire, ma sembrava che fosse vissuto circa 650 anni fa.

Sebbene separata da secoli, la genetica di ciascuno ha contribuito a una storia più ampia di una complessa discendenza che collegava gli indigeni uruguaiani con i genomi scoperti dall'antico Panama - il tratto di terra che collegava il Sud America con il continente a nord - e il Brasile orientale.

Seguendo il percorso genetico a ritroso nel tempo, i risultati potrebbero riflettere un percorso migratorio verso il basso da nord, o anche una successiva migrazione di ritorno da sud. Sorprendentemente, i genomi della coppia non sembravano essere strettamente correlati alle moderne popolazioni indigene dell'Amazzonia.

Per risolvere il dibattito una volta per tutte sono necessarie molte più prove raccolte da una gamma molto più ampia di fonti, una sfida resa ancora più difficile dal clima del Sud America.