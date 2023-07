Ora possiamo modificare i virus come se fossero degli origami

Il nuovo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Nanotechnology e condotto dai ricercatori Frank Sainsbury e Donna McNeale, dimostra come oramai siamo in grado di plasmare letteralmente a piacimento le strutture proteiche che danno forma ai virus, proprio come se stessimo realizzando un meraviglioso origami.

Dopo aver imparato a conoscere i virus che hanno paura dell’aria, questa volta scopriamo una nuova tecnica in grado di modellare i virus. Per chi non lo sapesse, si tratta di organismi presenti in natura, invisibili ad occhio nudo, che non dispongono di un vero e proprio metabolismo. Sono però in grado di "entrare" in altri organismi inducendoli a replicare pericolosamente il proprio DNA.

I ricercatori hanno nello specifico modificato la capsula principale che protegge i virus, chiamata capside. Tale rivestimento è stato quindi piegato in varie forme e dimensioni, realizzando dei veri e propri "origami" dalle forme più disparate.

"Sembra quello che si fa quando si avvolge un regalo: le proteine del rivestimento si depositano sopra le diverse forme, assumendone la conformazione", ha affermato Sainsbury.

Fino ad oggi le altre tecniche analoghe possedevano diverse limitazioni che ne sconsigliavano il pieno utilizzo, mentre grazie alle nuove scoperte è ora possibile realizzare una gran varietà di capsidi. Ciò consentirà di poter realizzare su misura capsule per il trasporto di varie tipologie di sequenze genetiche al fine di indirizzarle verso alcune cellule.

Parafrasando, senza considerare che molti di noi trasportano un virus che nessuno conosce, la tecnica potrà essere utile sia per studiare nuovi vaccini, che per costruire dei veri e propri trasportatori al fine di immettere in maniera più specifica e sicura dei farmaci all'interno del corpo umano.