Ora possiamo monitorare gli iceberg in meno di 1 secondo grazie a... l'IA

Un recente studio pubblicato sulla rivista The Cryosphere, ha visto l’utilizzo dei dati dei satelliti Sentinel-1 del programma Copernicus della Commissione Europea e dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) al fine di monitorare in un battito di ciglia, gli iceberg. Ovviamente, tutto è stato reso possibile dall’intelligenza artificiale.

Dopo aver constatato che l’IA progetta città meglio di un essere umano, questa volta il nuovo software è stato sviluppato direttamente dall’Università di Leeds. Si tratta nello specifico di una nuova metodica che sfrutta l’intelligenza artificiale per monitorare e tracciare l’estensione degli iceberg in Antartide. La comodità? Semplice, riuscire a fare lo stesso lavoro di un essere umano…10.000 volte più velocemente.

"Questa nuova rete neurale artificiale automatizza quello che altrimenti sarebbe un compito manuale lungo e faticoso", commenta Mark Drinkwater dell’Esa.

Le immagini fornite da Sentinel-1 sono quelle su cui i ricercatori si basano normalmente al fine di studiare i vari iceberg. Nel momento in cui vi sono particolari condizioni climatiche però, tutto diviene estremamente più complesso. Tali problemi sembrano però non esistere per un’IA.

I ricercatori hanno infatti addestrato una nuova intelligenza artificiale adoperando i dati di Sentinel-1, raggiungendo addirittura un’accuratezza del 99%. Anche in condizioni meteo difficile, è ora possibile delineare con precisione l’estensione e la "salute" dei nostri iceberg. Ma perché mai dovrebbe interessarci mappare completamente (e al più presto) gli iceberg?

"Hanno un impatto sulla fisica, sulla chimica e sulla biologia dell’oceano e, ovviamente, sulle operazioni marittime. Pertanto, è fondamentale individuare gli iceberg e monitorarne l’estensione, per quantificare l’acqua di fusione che rilasciano nell’oceano", afferma Anne Braakmann-Folgmann, a capo dello studio.

Se da una parte le IA clonano vip come Scarlett Johansson, dall’altra è innegabile che il loro contributo è in grado di rivoluzionare (e talvolta semplificare) realmente il mondo in cui viviamo oggi.