Ora possiamo monitorare gli orsi polari dalle loro... impronte

Il recente studio pubblicato su Frontiers in Conservation Science, sembra dimostrare un nuovo ed innovativo modo per riuscire a monitorare gli orsi polari. Scopriamo di cosa si tratta.

"È particolarmente impegnativo, costoso e dispendioso in termini di tempo trovare gli orsi polari nell’Artico, per non parlare di contarli e capire come stanno affrontando il cambiamento climatico", ha affermato la dott.ssa Melanie Lancaster, principale autrice dello studio.

Partendo da tale premessa e dopo aver visto cosa riescono a fare gli orsi, gli scienziati hanno sviluppato un nuovo strumento che si basa sull’analisi del DNA utilizzando le cellule della pelle perse nelle impronte degli orsi nella neve. Per riuscire nell’intento, il team di ricerca si è profondamente basato sulle attuali tecniche forensi che possono essere applicate a campioni di DNA minuscoli e degradati. Ma quali potrebbero essere i reali vantaggi di una simile tecnica?

"Molti Inuit esprimono preoccupazione per i metodi di ricerca invasivi. Le persone sono preoccupate per il benessere del singolo orso polare e per la salute e la sicurezza delle persone che potrebbero raccogliere l’orso in un secondo momento. Questo è uno dei motivi per cui siamo così entusiasti di nuovi metodi come questo: la persona che raccoglie il campione non ha nemmeno bisogno di vedere o essere vista dall’orso polare", ha affermato Elisabeth Kruger del World Wildlife Fund, autrice dell'articolo.

È vero che una forma comune di DNA ambientale si deposita quando gli animali defecano, tuttavia, la qualità del DNA non è sempre sufficientemente buona per l’analisi a livello individuale necessaria per la conservazione.

Nello specifico i ricercatori hanno raccolto la neve dalle tracce individuali lasciate dagli orsi polari dell’Alaska e dalle linci eurasiatiche svedesi in natura e in cattività. Sono state campionate le tracce di 24 orsi polari selvatici e di 44 tracce di lince selvatica.

In seguito, i ricercatori hanno sciolto e filtrato la neve per raccogliere il DNA ambientale, identificando ad esempio ben 12 individui diversi tra gli orsi polari.

La tecnologia continua a fare passi da gigante e in questo caso, considerando che gli orsi polari stanno scomparendo da 20.000 anni, potrebbero risultare realmente decisive nel salvaguardare (nel migliore dei modi) specie seriamente a rischio estinzione.