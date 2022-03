Possiamo riportare i dodo in vita? Scienziati sequenziano con successo il DNA

Film come Jurassic Park ci fanno sognare da molte generazioni la possibilità di rivedere i dinosauri o altre creature estinte sulla Terra. Sono tanti i ricercatori che hanno intenzioni di de-estinguere alcuni animali, come i mammut lanosi o il tilacino. Alcuni più fattibili di altri, come ad esempio il famosissimo Dodo.

Gli scienziati dell'Università della California hanno recentemente sequenziato con successo l'intero genoma dell'uccello. Il dodo in questione appartiene al Museo di storia naturale di Copenaghen e ha dato origine a un "genoma del dodo di alta qualità, ad alta copertura che sarà presto pubblicato", afferma la professoressa di ecologia e biologia evolutiva Beth Shapiro.

Per rispondere alla domanda che abbiamo fatto all'inizio: è possibile riportare sulla Terra il dodo? Purtroppo non è facile. "Se ho una cellula che vive in un piatto in laboratorio e la modifico in modo che abbia un po' di DNA di dodo, come posso trasformare quella cellula in un vero animale vivente che respira?" continua Shapiro.

"Il modo in cui possiamo farlo è clonarlo, lo stesso approccio utilizzato per creare la "pecora Dolly", ma non sappiamo come farlo con gli uccelli a causa della complessità dei loro percorsi riproduttivi". La clonazione aviaria è un vero e proprio "ostacolo tecnologico davvero fondamentale per la de-estinzione", ma gli scienziati sono al lavoro per cercare un nuovo metodo.

Insomma, non vedremo molto presto i dodo in un parco naturale, ma in futuro, magari, sì. A proposito, sapete che gli esseri umani hanno fatto estinguere più di 460 specie di uccelli?