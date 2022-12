Ora possiamo stampare in 3D tutto il legno che vogliamo senza tagliare gli alberi

Un'indagine globale ha rivelato che gli esseri umani dall'inizio della civiltà umana hanno spazzato via il 54% della popolazione totale di alberi sulla Terra. Un dato che sicuramente lascia senza parole, ma adesso grazie alla tecnologia di stampa 3D possiamo creare tutto il legno che vogliamo senza tagliare gli alberi.

Certo, il cammino è ancora lungo per azzerare totalmente la nostra dipendenza dal legno degli alberi, ma le nuove ricerche sono promettenti... un po' come la questione della carne stampata in 3D. Uno studio pubblicato sulla rivista Materials Today ha mostrato il primo legno cresciuto in laboratorio stampato in 3D al mondo.

Con questa ricerca, Ashley Beckwith del MIT ha dimostrato che la deforestazione non è più necessaria per produrre legname. Gli addetti ai lavori hanno preso una pianta in fiore nota come Zinnia elegans (zinnia comune), affermando che il loro nuovo approccio ha permesso loro di biostampare pezzi di legno di qualsiasi forma e dimensione.

"Il recente lavoro ha proposto un nuovo approccio per generare materiali vegetali sintonizzabili stampati in 3D da colture cellulari con il potenziale per ridurre gli sprechi, aumentare i raccolti e i tassi di produzione, e ridurre la perturbazione ambientale in quanto le colture vengono generate da un campione di pianta non sacrificale piuttosto che da piante intere", scrivono gli scienziati nel loro documento.

Attualmente Beckwith, insieme al suo team, sta ora progettando di stampare in laboratorio cellule di alberi come il pino.