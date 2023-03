Finalmente possiamo visitare la 'Cripta dell'Apocalisse' con questo tour virtuale

Grazie ad un nuovo tour in realtà virtuale è ora possibile esplorare gli interni della famosa Svalbard Global Seed Vault, una cripta nell'Artico contenente i semi di numerose piante, al fine di proteggerli nel caso di un'eventuale catastrofe.

Conosciuta anche come "Cassaforte del giorno del giudizio", questa particolarissima struttura è stata inaugurata nel 2008, con l'obiettivo di tenere al sicuro e conservare le colture più importanti della Terra (ne fanno parte il riso, il mais, il frumento, le patate, le mele, la manioca, il taro e la noce di cocco), oltre alle loro varietà.

In onore del 15° anniversario dalla sua apertura, la Virtual Tour Company ha messo a disposizione di tutti la possibilità di esplorare sia l'esterno che l'interno del vault; non dovete far altro che visitare il link del tour virtuale per poter "camminare" nella struttura e scoprire le varie zone, con l'aggiunta di informazioni audio per ciascuna di esse.

Il vault è stato costruito dal Ministero dell'Agricoltura norvegese e si trova sull'isola di Spitsbergen, nell'arcipelago di Svalbard (circa 1200km dal Polo Nord). Una posizione remota ma anche strategica per via delle sue basse temperature; ciò permette infatti di mantenere i campioni a -18°C senza troppi problemi, con lo scopo di ritardare il processo d'invecchiamento il più possibile. Si trova inoltre in un punto abbastanza lontano dai pericoli causati dall'attività umana, ma non così tanto da risultare inaccessibile.

Come già accennato, il compito del vault è quello di proteggere la diversità genetica di diverse piante, in modo da assicurare una scorta di cibo per il futuro. Insomma, una sorta di banca genetica dei semi di tutto il mondo, nel caso di un disastro naturale o di ogni altro genere. Fortunatamente, non è l'unica struttura adibita a questo compito; sapevate della Millenium Seed Bank, l'Arca di Noè delle piante?