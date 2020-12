Ancora possibile l'aggiornamento gratis a Windows 10 da Windows 7 ed 8.1

Sebbene siano passati ormai diversi anni dal lancio del programma di Microsoft, che ha consentito ai possessori di PC basati su Windows 7 ed 8.1 di aggiornare gratuitamente a Windows 10, l'opzione è ancora disponibile. A svelarlo i colleghi di Windows Latest, secondo cui sarebbe ancora possibile effettuare l'upgrade gratuito a Ten.

In una serie di Q&A su Reddit, un dipendente della compagnia di Redmond ha spiegato che il tempo limite indicato da Microsoft qualche anno fa altro che non è stata che una mossa di marketing per invogliare gli utenti a passare velocemente a Ten.

Per effettuare il passaggio a costo zero è necessario utilizzare una copia originale di Windows 7 o 8.1, quindi collegarsi alla pagina di download di Windows 10 e scaricare lo strumento per installare l'OS. A questo punto basta aprire il Media Creation Tool e selezionare "aggiorna questo PC adesso": una volta accettati i termini e condizioni e completata la procedura secondo le indicazioni presenti su schermo, avrete tra le mani Windows 10 in maniera gratuita e legalmente.

Al termine dell'installazione è necessario aprire Windows Update e quindi "attivazione": basta fare click sul pulsante "attiva" ed il PC verrà attivato con la licenza digitale.

Questa procedura non vale per le versioni aziendali di Windows.