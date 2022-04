È possibile attivare una PEC gratuita in Italia? C'è un nuovo servizio

Dopo avervi spiegato quali sono in genere le possibilità che avete a disposizione per aprire una PEC, torniamo ad approfondire la questione per via dell'arrivo in Italia di una novità interessante. Si fa infatti riferimento alla possibilità di ottenere una casella PEC gratuita, ma è bene fare chiarezza.

In particolare, da un comunicato stampa di Namirial (pubblicato a inizio 2022) si apprende che di recente è avvenuto il lancio del servizio SpidMail, che di fatto offre agli utenti la possibilità di attivare senza spendere alcunché una casella di posta elettronica certificata mediante lo SPID. Risulta importante avere a disposizione quest'ultimo per procedere, quindi potreste voler dare un'occhiata all'approfondimento sui metodi più semplici per ottenere lo SPID online.

Al netto di questo, vi starete sicuramente chiedendo qual è il modello di business di un servizio di questo tipo. Ebbene, si fa riferimento a una casella PEC gratuita esclusivamente in ricezione. Cosa significa? Mediante quest'ultima potrete ricevere PEC senza spendere alcunché, ma l'invio dei messaggi di posta elettronica certificata avrà invece un costo.

Certo, in realtà SpidMail di Namirial offre, al momento in cui scriviamo, un singolo invio certificato gratuito (se ne possono aggiungere altri due attivando il servizio tramite SPID Namirial), ma poi sarà necessario, per l'utente che vuole inviare più PEC, acquistare pacchetti a partire da 0,60 euro + IVA. In ogni caso, per tutti i dettagli sul servizio potete fare riferimento al portale ufficiale di Namirial.

Insomma, si tratta di un servizio diverso da quello offerto dai classici provider che generalmente propongono un pagamento annuale, che potrebbe tornare utile a chi non fa molto uso della posta elettronica certificata, ma ha magari semplicemente bisogno di utilizzarla in un singolo caso. Risultava dunque interessante dare una rapida occhiata a SpidMail di Namirial, in quanto si tratta di una proposta che non esattamente tutti potrebbero conoscere.