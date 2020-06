Quanto è possibile avvicinarsi a un buco nero? Astronomi in cerca della risposta

Non sappiamo ancora esattamente cosa succede quando si entra in un buco nero, ma sappiamo - relativamente - quello che accade nei pressi di questi mostri cosmici. In un nuovo studio, dei fisici hanno esaminato le caratteristiche della luce per capire quanto vicino si ci può avvicinare in un buco nero prima di essere distrutti dalla sua gravità.

Un qualsiasi oggetto può orbitare stabilmente attorno al buco nero come una qualsiasi altra massa identica; molte cose del cosmo, infatti, si trovano in orbita intorno questi mostri. Quando però si avvicinano troppo superando l'orizzonte degli eventi, il confine che non fa scappare neanche la luce, la gravità del buco nero finirà per divorare tutto.

Appena fuori dal buco nero, ma prima di raggiungere l'orizzonte degli eventi, le forze gravitazionali sono così estreme che le orbite stabili diventano impossibili. Una volta raggiunta questa regione, non si può rimanere in un'orbita sicura. Tuttavia esiste un confine chiamato Innermost stable circular orbit (ISCO, l'orbita circolare più interna più stabile), una ferma previsione della teoria della relatività generale di Einstein, la stessa teoria che prevede l'esistenza dei buchi neri.

Fino ad adesso, non siamo mai stati in grado di verificare l'esistenza dell'ISCO e se è conforme alle previsioni della relatività generale. Il gas che cade all'interno di un buco nero, però, può fornirci un modo per verificarne l'esistenza. Un team di astronomi ha recentemente pubblicato un articolo riguardo a questo argomento sul Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. La loro tecnica si basa su un trucco astronomico noto come mappatura del riverbero, che sfrutta l'illuminazione di diverse aree intorno al buco nero.

In questo recente studio, i ricercatori hanno utilizzato sofisticate simulazioni al computer per vedere l'influenza del gas all'interno dell'ISCO nell'emissione di raggi X, sia nelle vicinanze che all'esterno. Purtroppo, quello che hanno scoperto, è che non abbiamo ancora la giusta sensibilità degli strumenti per misurare questo gas, ma la prossima generazione di telescopi a raggi X dovrebbe essere in grado di farcela.