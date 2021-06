É possibile capire la personalità di una persona attraverso la sua voce?

Pensateci: quando si parla al telefono con qualcuno non abbiamo alcun tipo di riferimento visivo, solamente uditivo. Dalla voce del nostro interlocutore, quindi, possiamo capire la sua personalità? Un team di scienziati affiliati all'Università tedesca di Göttingen ha cercato di rispondere alla domanda.

Coinvolgendo 2.000 persone, il team di ricerca ha utilizzato un software specializzato, valutando accuratamente il tono di queste registrazioni vocali. Questa è stata la prima volta che uno studio di questo tipo ha utilizzato una misura digitale oggettiva del tono della voce, invece di valutazioni soggettive della voce.

Dopo aver ottenuto i dati, è stato scoperto che esiste davvero un collegamento tra la voce di qualcuno e i tratti del suo carattere. Gli individui con una voce più bassa erano più estroversi, dominanti ma avevano anche punteggi più alti nella sociosessualità (in poche parole erano più interessati ai rapporti al di fuori di una relazione).

Non tutti i tratti caratteriali sono stati evidenti solo dal tono della voce (come ad esempio il nevroticismo). Una nota a margine interessante è che i risultati non hanno mostrato alcuna distinzione tra uomini e donne, il che significa che questi risultati sono universali. Secondo Julia Stern, una delle autrici dell'articolo, questi risultati mostrano che possiamo effettivamente ricavare alcuni aspetti dei tratti caratteriali di qualcuno solo ascoltando la loro voce.

Ascoltando la voce è possibile avere molte informazioni: perfino sapere se si è positivi o no alla Covid-19.