É possibile costruire un ascensore spaziale per raggiungere la Luna?

In futuro sulla Luna saranno costruite delle basi umane; come raggiungere la superficie del nostro satellite il più velocemente possibile? Ovviamente grazie a un ascensore spaziale! Certo, si tratta di uno scenario sicuramente fantascientifico, ma la sua costruzione potrebbe essere comunque fattibile... almeno sulla carta.

Come fare? Un cavo sarebbe ancorato alla superficie lunare e si estenderebbe fino al nostro pianeta per 400.000 km (per farvi capire della distanza che stiamo parlando, considerate che tra lo spazio Terra-Luna potrebbero entrare tutti i pianeti del nostro Sistema Solare). Il cavo non sarebbe attaccato sul nostro pianeta, a causa dei movimenti relativi dei due oggetti, ma potrebbe stare in alto nell'orbita terrestre.

Ci vorrebbero "solo" qualche miliardo di dollari secondo Zephyr Penoyre ed Emily Sandford, i due dottorandi di astronomia dell'Università della Columbia che hanno condotto lo studio pubblicato nel 2019. Sul nostro satellite, inoltre, ci sono così tanti materiali da estrarre, come l'elio-3 che potrebbe essere utilizzato nelle centrali elettriche a fusione qui sulla Terra, che l'ascensore si ripagherebbe dopo aver condotto 53 viaggi.

Il cavo, che non sarebbe più spesso di una matita, peserebbe 40 tonnellate e sarebbe realizzato con il Kevlar. L'ascensore, in questo caso, sarebbe utilizzato per trasportare dalla Luna alla Terra i materiali estratti dal nostro satellite. Una volta arrivati vicino all'atmosfera terrestre, una navicella spaziale prenderebbe i materiali e li porterebbe sul nostro pianeta.

L'idea degli ascensori spaziali esiste da un secolo e in futuro la loro realizzazione potrebbe diventare fattibile. Staremo a vedere.