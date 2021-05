Sarà possibile costruire città nel sottosuolo di Marte, grazie a degli sciami di robot

Una delle sfide più difficili da affrontare per la colonizzazione di un nuovo pianeta è quella di costruire delle basi sicure per noi umani: non tutti i pianeti posseggono eccezionali difese naturali come l'atmosfera, il campo magnetico e così via, quindi è compito dell'ingegno umano trovare una soluzione.

Il nostro vicino Marte è da decenni ormai il punto focale di tutta l'esplorazione spaziale, e riuscire a renderlo abitabile in futuro (in qualsiasi modo) è sicuramente tra le prerogative e tra i sogni di tutti gli scienziati, ingegneri e astronauti che lavorano al programma spaziale.

Ma il pianeta rosso non è molto ospitale: a causa della sua rarefatta atmosfera (la sua densità è minore dell 1% di quella terrestre), e a causa del suo campo elettromagnetico più debole, la lunga permanenza sulla sua sua superficie potrebbe essere insostenibile, in particolar modo per la dose massiccia di radiazioni a cui un Uomo potrebbe andare incontro.

In questo nuovo studio che trovate sul sito di pre-pubblicazione arXiv, i ricercatori hanno tentato di immaginare come potrebbe essere possibile costruire delle case e degli insediamenti nel sottosuolo di Marte, al sicuro dai pericolosi fenomeni dell'ambiente esterno.

Rintanarsi in bunker sotterranei è un'idea più volte presa in considerazione in passato, soprattutto per quanto riguarda l'esplorazione della Luna. Riprendendo a piene mani quel tipo di filosofia, gli scienziati hanno immaginato che a costruire le "città" marziane potrebbero essere degli sciami di robot lavoratori.

Questi robot dovrebbero avere tre funzioni fondamentali: scavare nella regolite marziana, utilizzare il suolo smosso per stampare in 3D ulteriori parti dell'habitat e, infine, avere capacità di coordinazione con tutte le altre unità robotiche, in modo da lavorare in armonia e con più efficienza.

Ovviamente è un'idea assolutamente ipotetica, ma che getta le basi per quelli che - un giorno - saranno le idee concrete del futuro. Non a caso la ricerca è stata finanziata proprio dall'ESA, fornendo ai ricercatori circa 100.000 €, al fine di invogliarli a continuare il loro progetto e a produrne una prima, embrionale versione concettuale.

Nello studio si accenna anche alla possibilità di fondere tale regolite con dello zolfo liquido per creare calcestruzzo su Marte, e creare habitat umani ancora più resistenti. Con un giusto riciclo di aria e di luce, il "formicaio umano" potrebbe essere riempito anche di serre idroponiche e zone destinate alla coltura.