È possibile costruire un Jurassic Park nel mondo reale?

Il film Jurassic Park è tratto da un libro scritto da Michael Crichton, che a sua volta venne ispirato nientemeno che da un articolo scientifico pubblicato sulla rivista Science nel 1982 che parlava di una mosca ritrovata nell'ambra. Sicuramente vi sarete chiesti: ma con tutta la tecnologia disponibile non possiamo "riportare in vita" i dinosauri?

Innanzitutto, prima di poter ricreare queste creature estinte occorre una cosa imprescindibile: il DNA. Ogni giorno vengono scoperti nuovi fossili dal terreno. È vero. Tuttavia, sebbene ciò possa fornire importanti prove della forma di una specie, il suo materiale organico è scomparso da tempo.

Anche se gli scienziati dovessero trovare il materiale genetico delle creature, però, il processo sarebbe molto diverso da quello rappresentato nei film. "Possiamo ottenere collagene e alcune proteine ​​di dinosauro, ma non tutto il materiale di cui abbiamo bisogno", ha dichiarato il paleontologo Jack Horner sulla rivista How It Works.

Jack Horner è il vero paleontologo che ha ispirato il personaggio di Alan Grant in "Jurassic Park". Nonostante abbia affermato che - ovviamente - il processo che si vede nei film della saga è totalmente inventato, lo stesso scienziato sta provando a realizzare un dinosauro nel suo laboratorio. "Si chiama progetto dino-chicken ed è principalmente basato sull'ingegneria genetica".

"Tutte le specie di uccelli sono imparentate tra loro, con un antenato comune - i dinosauri - quindi qualsiasi uccello dovrebbe funzionare. I polli sono la cosa più facile da cui ottenere le uova, così ho costruito un laboratorio, ho assunto alcuni genetisti e biologi dello sviluppo e ho iniziato a vedere se potevamo trovare alcuni di questi potenziali geni di dinosauro", ha dichiarato Horner.

In futuro, quindi, gli scienziati potrebbero riuscire a ricreare delle caratteristiche dei dinosauri in alcune creature come gli uccelli... ovviamente la ricerca è ancora lontana anni luce, ma sapere che qualcuno stia davvero lavorando alla questione fa sicuramente riflettere sull'incredibile capacità di umana di immaginazione e capacità.

Riguardo alla questione: secondo il co-creatore di Neuralink, l'umanità è in grado di creare un Jurassic Park. I suoni che abbiamo sentito nel film, invece, sono accurati?