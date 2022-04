È possibile costruire un wormhole attraversabile, ma solo a una condizione

Quello del wormhole è un concetto applicabile in molti film sci-fi, ma è sicuramente difficile parlarne nel mondo reale senza sfociare nella fantascienza. Adesso, secondo un nuovo studio puramente teorico, costruire questo tipo di cunicolo spazio temporale è teoricamente possibile, ma solo a una condizione ben specifica.

Solo se il nostro universo ha dimensioni extra. Per la creazione di questo tunnel, infatti, si devono unire insieme diverse parti dell'universo, collegandole tramite un ponte. Per la teoria della relatività di Einstein i wormhole sono attuabili collegando un buco nero a un buco bianco.

Per creare questi cunicoli spazio temporale attraversabili, però, c'è bisogno di qualche forma di materia esotica per mantenere i wormhole aperti e stabili. Servirebbe infatti quella che in gergo è chiamata "energia negativa", che riequilibrerebbe l'energia positiva della massa del viaggiatore, mantenendo aperto il tunnel mentre viene attraversato.

Un nuovo articolo pubblicato nel database di prestampa arXiv ha forse trovato il modo per attraversare questo "buco per vermi", e c'è di mezzo la teoria delle stringe. La gravità dell'Universo è estremamente debole, miliardi e miliardi di volte più esile di qualsiasi altra forza della natura. Non abbiamo una spiegazione per questa debolezza, ma forse c'è una risposta.

Nella teoria delle stringhe, le nostre tre dimensioni sono solo una "brana"; una membrana relativamente sottile che esiste all'interno di una "massa" di dimensioni superiori. In questo scenario, tutte le forze e le particelle della natura sono confinate nella brana tridimensionale, mentre la gravità è libera di vagare in tutte queste stringhe.

La gravità potrebbe essere forte quanto ogni altra forza, ma è così diluita tra tutte le dimensioni extra che sembra debole alla nostra esperienza tridimensionale. Quindi per costruire un wormhole stabile e attraversabile si dovrebbe semplicemente utilizzare questo modello di gravità basato sulla brana... e senza utilizzare nessun tipo di materia esotica.

Per la loro ricerca gli scienziati si sono serviti della teoria di Randall-Sundrum sui cunicoli spazio temporali ma, ovviamente, nessuno può constatare la veridicità del documento. A che serve, allora, uno studio del genere? Per portare la relatività generale ai limiti assoluti conosciuti.