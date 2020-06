Ora è possibile creare Skill personalizzate per Alexa: ecco come

Interessante novità annunciata oggi da Amazon. Il colosso di Jeff Bezos quest'oggi ha presentato Alexa Skill Blueprint, un nuovo modo per creare le proprie Skill e risposte personalizzate per Alexa attraverso alcuni modelli che renderanno ancora più completa ed unica l'esperienza proposta dall'assistente personale.

Come creare delle Skill personalizzate per Alexa

La creazione di Skill personalizzate per Alexa è molto semplice, basta seguire i seguenti passaggi:

Selezionare il template desiderato visitando il sito Alexa Skill Blueprint. È possibile scegliere tra 12 Skill Blueprint suddivise in quattro categorie, quali Divertimento e giochi, A casa, Comunità e organizzazioni, Apprendimento e conoscenza.

Liberare la propria creatività. Ogni modello viene fornito con contenuti precompilati, che possono essere utilizzati direttamente oppure personalizzati a proprio piacimento.

Con un solo click la propria Skill sarà disponibile su tutti i dispositivi che supportano Alexa e associati al proprio account Amazon.

Amazon sottolinea che non c'è alcun tipo di limite al numero di Skill che si possono creare. Il processo, però, come abbiamo avuto modo di vedere è molto semplice.

“Alexa Skill Blueprint è un modo completamente nuovo di istruire Alexa attraverso Skill personalizzate solo per noi e la nostra famiglia” ha dichiarato Steve Rabuchin, Vice President, Amazon Alexa. “Per iniziare non è necessario avere esperienza di programmazione o nella realizzazione di Skill. La mia famiglia ha creato in pochi minuti la nostra Skill dedicata alle frecciatine sarcastiche, ed è stato davvero divertente interagire con Alexa in un modo totalmente nuovo e personalizzato”.