È possibile davvero predire la personalità di un soggetto dal gruppo sanguigno?

In Giappone, esiste una credenza popolare secondo cui la personalità di una persona è collegata al suo gruppo sanguigno. Questa idea, nota come Ketsueki-gata, ha radici profonde nella cultura giapponese e si è diffusa anche in altre parti dell'Asia e negli Stati Uniti.

Sebbene non abbia basi scientifiche, Ketsueki-gata è paragonabile alla popolarità dell'astrologia nel Regno Unito e negli Stati Uniti (perché le persone credono a queste cose?). Secondo quest'ultimo, ogni gruppo sanguigno è associato a specifici tratti di personalità:

Gruppo A : considerato caldo, amichevole e compassionevole, ma anche ossessivo, testardo e teso.

: considerato caldo, amichevole e compassionevole, ma anche ossessivo, testardo e teso. Gruppo B : visto come forte, appassionato, deciso ed empatico, ma anche egoista, erratico, irremovibile e selvaggio.

: visto come forte, appassionato, deciso ed empatico, ma anche egoista, erratico, irremovibile e selvaggio. Gruppo AB : considerato razionale, composto, socievole e adattabile, ma anche inaffidabile, critico, indeciso e distaccato.

: considerato razionale, composto, socievole e adattabile, ma anche inaffidabile, critico, indeciso e distaccato. Gruppo O: percepito come fiducioso, determinato, ottimista e leader naturale, ma anche competitivo, insicuro e incline al lavoro eccessivo.

Le origini di Ketsueki-gata risalgono agli inizi del XX secolo, quando il dottor Kimata Hara pubblicò un articolo che collegava i gruppi sanguigni alle personalità, in particolare al temperamento nazionale-culturale. Questa idea fu poi ampliata dal genetista e medico giapponese Tanemoto Furuhata e dallo psicologo sociale Tokeji Furukawa, che pubblicò un articolo intitolato "A Study of Temperament and Blood-Groups", portando l'idea a un pubblico più ampio.

Nonostante le sue origini discutibili e la mancanza di fondamento scientifico, la Ketsueki-gata è diventata popolare in Giappone e in altre parti del mondo. È spesso utilizzata in guide romantiche e aziendali per aiutare le persone a navigare nelle incertezze della vita, spiegando la compatibilità tra i vari gruppi sanguigni.

Insomma, non ha senso come l'oroscopo.