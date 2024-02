È possibile distinguere le onde di un terremoto da quelle di un'esplosione nucleare?

Nel mondo esistono sempre più paesi in grado di lanciare delle bombe atomiche e in momenti storici come quelli che stiamo vivendo - in cui i conflitti internazionali stanno aumentando - sarebbe molto utile agli scienziati trovare un metodo che permetta di capire chi fa esperimenti nucleari.

Fortunatamente, questa tipologia di esperimenti lasciano delle tracce, che è possibile individuare non solo tramite la radioattività o rintracciando il fungo atomico (come è stato fatto per lo scoppio della prima bomba atomica), ma anche "ascoltando" quello che hanno da dirci le rocce.

Ogni esplosione infatti rilascia sulla crosta terrestre delle onde, che rimbalzano su tutto il pianeta come delle palline di ping pong sparate all'interno di una camera chiusa.

Simili alle onde sismiche naturalmente prodotte dal nostro pianeta, a seguito della deriva dei continenti e ai vari moti convettivi del mantello, sotto la crosta, queste onde rilasciano una firma, che indica non solo il luogo di provenienza dell'esplosione ma anche i megatoni che sono stati liberati, con la conclusione dell'esperimento.

Va quindi da sé che sviluppare le tecnologie in grado di recepire e riconoscere queste onde risulta fondamentale, in ambito militare, per comprendere le capacità balistiche degli altri paesi. Tuttavia, raggiungere questo obiettivo è stato da sempre considerato molto difficile, poiché gli strumenti finora inventati hanno sempre avuto dei grandi margini di errore e confondevano spesso le onde provocate dai terremoti naturali da quelle dell'esplosioni nucleari, che avvenivano dall'altra parte del mondo.

Un team di scienziati australiani è riuscito recentemente a sviluppare una nuova tecnologia, in grado di distinguere le due differenti tipologie di onda con una precisione del 99%. A comunicarlo è stato lo stesso team, che ha pubblicato un articolo presso la rivista Geophysical Journal International.

Il nuovo metodo utilizza parte delle tecnologie già ampiamente utilizzate fino ad oggi, come i sismografi, ma utilizza un algoritmo che effettua un calcolo molto particolare. Esso permette d'individuare il modo e la direzione in cui le rocce della crosta terrestre vengono spostate da un evento sismico, combinando queste informazioni a un modello statistico in grado di individuare le differenze fondamentali fra l'esplosioni e i terremoti.

Il metodo precedente prevedeva invece d'individuare il rapporto fra la quantità d'energia trasmessa e la quantità realmente trasportata dalle onde di superficie. Questo perché le onde sismiche provocate dai terremoti consumano generalmente più energia nelle onde superficiali, rispetto alle esplosioni. Tale metodo era molto meno preciso, poiché non riusciva a discriminare cosa avesse spostato le rocce, anche di pochi mm, in profondità o dall'altro capo del mondo.

Sfortunatamente il progresso bellico sta portando altri scienziati a inventare armi ancora più devastanti di una bomba nucleare classica, come le armi atomiche a gravità, sviluppate dagli USA.