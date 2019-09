Ora è possibile fare domanda di assunzione da McDonald usando Alexa

Oggi McDonald ha annunciato il nuovo progetto Apply Thru: è possibile mandare una candidatura ufficiale per lavorare nella catena di fastfood usando Alexa o Google Assistant. L'azienda descrive Apply Thru come un modo per dare ai giovani più possibilità di avere un lavoro entry-level nei suoi ristoranti.

La procedura inizia e si conclude usando Alexa o Google Assistant, anche se è poi necessario un ulteriore step via browser. "Dopo aver iniziato il processo via Alexa o Google Assistant, tutto quello che devono fare è rispondere ad una serie di domande base". Finito il processo, si riceve un messaggio con un link per completare l'application online.

Non sappiamo quante assunzioni verranno effettivamente fatte grazie a questo nuovo tool, ma a prescindere a noi sembra l'ennesima prova di forza del colosso. McDonald sta investendo sempre più risorse nell'innovazione tech. La compagnia ha già speso centinaia di milioni di dollari in applicazioni basate sull'intelligenza artificiale per rivoluzionare il suo business model. Da ultimo, McDonald ha acquisito una compagnia specializzata in interfacce vocali. Presto si potrà effettuare ordinazioni a voce usando un'app o i totem digitali ormai onnipresenti nei ristoranti di McDonald.

Prima ancora, aveva speso 300 milioni di dollari per acquisire la Dynamic Yeld, azienda specializzata nell'estrazione e elaborazione di big data.