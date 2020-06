Ora è possibile esportare foto e video di Facebook in Google Foto: ecco come

Interessante novità introdotta da Facebook quest'oggi. Il social network infatti consente di esportare le foto ed i video presenti nel proprio profilo in Google Foto, per tenerle raccolte tutte su un servizio di cloud storage. La feature in precedenza era disponibile solo in USA e Canada, ma oggi arriva in Italia.

Come esportare le foto ed i video di Facebook in Google Foto

Collegarsi a Facebook da pc;

Cliccare sulla freccia verso il basso presente in alto a destra dell'interfaccia;

Selezionare "Impostazioni e Privacy";

Dal nuovo pannello fare click su "Impostazioni";

Nel menù a sinistra, cliccare su "Le tue impostazioni";

Nella pagina che si aprirà cliccare sul tasto "visualizza" a fianco di "Trasferisci una copia dei tuoi file e dei tuoi video;

Inserire la password del proprio account.

A questo punto dalla nuova pagina che si aprirà basterà scegliere, dal menù a tendina presente sotto "scegli una destinazione" l'opzione Google Foto.

Non è chiaro se Facebook abbia intenzione di implementare il supporto anche ad altri servizi simili come Dropbox, Mega ed iCloud, ma tutto lascia presagire che la direzione verso cui si sta muovendo il social network sia questa.

Ricordiamo che questa opzione riguarda solo i file multimediali pubblicati sul proprio profilo, ovvero fotografie e video, mentre per l'esportazione dei post e dati ne è disponibile una separata.