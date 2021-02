È possibile, grazie al linguaggio, capire mesi prima quando una coppia sta per lasciarsi?

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista PNA ha mostrato che, in una relazione, ci sono dei segni ben distinti di una futura rottura. L'analisi, infatti, ha analizzato ben 1 milione di conversazioni su Reddit, notando che le parole usate nelle conversazioni su tutti i tipi di argomenti diversi sono cambiate in modo significativo.

Gli esperti hanno osservato una predominanza del pronome "io", invece di "noi". "Sembra che anche prima che le persone si rendano conto che sta per accadere una rottura, questo aspetto inizia a influenzare le loro vite", afferma la ricercatrice principale dello studio Sarah Seraj, dottoranda in psicologia presso l'Università del Texas ad Austin (UT Austin).

C'è stato anche un calo netto del pensiero analitico nei mesi precedenti alla rottura di una coppia. "Questi sono segni che qualcuno sta portando un carico cognitivo pesante. Stanno pensando o lavorando su qualcosa e stanno diventando più concentrati su se stessi", continua Seraj. "A volte l'uso della parola 'io' è correlato alla depressione e alla tristezza. Quando le persone sono depresse, tendono a concentrarsi su se stesse e non sono in grado di relazionarsi con gli altri".

Così, gli esperti hanno contattato 6.803 persone, che hanno ammesso di aver attraversato una rottura, e hanno confrontato i loro post un anno prima e un anno dopo la separazione. Indipendentemente da ciò che stavano postando, gli addetti ai lavori hanno visto un chiaro cambiamento nella lingua utilizzata nel periodo precedente alla rottura.

"Ciò che rende questo progetto così affascinante è che per la prima volta, attraverso la tecnologia, possiamo vedere il modo in cui le persone sperimentano una rottura in tempo reale", afferma la coautrice dello studio, Kate Blackburn, ricercatrice in psicologia presso l'UT Austin. Questa analisi sfonda la proverbiale "porta aperta".

Uno studio del 2000 ha monitorato alcune coppie per 14 anni e ha dimostrato che un'intervista di 15 minuti sulla relazione era sufficiente per prevedere se la coppia avesse rotto o meno con una precisione del 93%. "La ricerca indica l'impatto pervasivo che gli sconvolgimenti personali hanno sui mondi sociali delle persone", scrivono i ricercatori. "L'analisi di sottili variazioni di pronomi, articoli e altre parole quasi invisibili può rivelare gli effetti psicologici delle esperienze di vita".

In effetti, gli psicologi possono raccontarci molto semplicemente osservando le nostre azioni: come il luogo in cui viviamo o il modo in cui giochiamo.