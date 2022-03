È possibile che nessuno mangi più carne entro il 2035

L'allevamento intensivo e il consumo di carne - così come avviene giorno dopo giorno - non è più sostenibile per il nostro pianeta. Questo lo sappiamo da un pezzo, e per questo motivo stanno iniziando a nascere sempre più aziende di prodotti vegetariani, simili alla carne o addirittura carne creata in laboratorio.

Per la sostenibilità ambientale si deve attuare quasi obbligatoriamente una riduzione del consumo di carne mondiale. Il CEO di Impossible Foods, Patrick Brown, sembra essere sicuro che ciò avverrà, affermando al pubblico del Web Summit 2020 questa settimana che entro il 2035 nessuno mangerà carne di animali macellati.

"La nostra missione è sostituire completamente l'uso degli animali come tecnologia alimentare entro il 2035", ha affermato Brown. “Siamo molto seri al riguardo. Crediamo fermamente che sia fattibile". Non è un segreto che i cibi vegetariani stiano guadagnando giorno dopo giorno sempre più popolarità, e addirittura Impossible Foods vuole anche creare il pesce vegetale.

"L'impatto distruttivo dell'agricoltura animale sull'ambiente globale supera di gran lunga quello di qualsiasi altra tecnologia sulla Terra", afferma Brown. “L'impronta di gas serra dell'agricoltura animale rivaleggia con quella di ogni automobile, camion, autobus, nave, aeroplano e nave spaziale messi insieme. L'agricoltura animale inquina e consuma più acqua di qualsiasi altra industria".

Così come potrete immaginare, quindi, le alternative alla carne in futuro saranno sempre più popolari.