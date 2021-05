È possibile migliorare il quoziente intellettivo con la pratica? Ecco che dice la scienza

I test per il quoziente intellettivo sono ancora oggi molto utilizzati da diverse istituzioni e studi psicologici che identificano i molti fattori che influenzano l'intelligenza. Poiché si tratta di un test, è possibile facendo pratica riuscire ad ottenere un punteggio migliore? Questa domanda è stata posta a 5 esperti, ecco la loro risposta.

I test del QI valutano diverse abilità come l'apprendimento e la conservazione delle informazioni, il ragionamento astratto e l'elaborazione visivo-spaziale. Ci sono tantissimi test per il quoziente intellettivo online, ma i risultati più affidabili provengono da test ufficiali che richiedono più di un'ora e sono supervisionati professionalmente.

Il dott. Ian Silver, esperto di intelligenza e scienze comportamentali dell'Università di Cincinnati, afferma che "la maggior parte delle modalità pratiche, come applicazioni telefoniche o corsi online, non aumenterà i punteggi QI o l'intelligenza in generale". Mentre il dottor Hynek Cigler, un esperto in psicologia della Masaryk University afferma: "praticare i test del QI migliorerà i punteggi ottenuti in tali test man mano che diventi un migliore 'esaminatore', un impatto sulla tua intelligenza effettiva sarà trascurabile".

Quindi, in poche parole, i risultati del test del quoziente intellettivo possono migliorare con la pratica, ma ovviamente risultati migliori non significano "un aumento dell'intelligenza". Una limitazione importante secondo gli esperti è che i test del QI non valutano tutti i tipi di intelligenza, ad esempio non considerano l'intelligenza creativa, emotiva o sociale.

Secondo il professor Robert Sternberg, esperto in educazione e intelligenza della Cornell University, infatti "questi test non misurano le nostre capacità nel risolvere importanti problemi della vita". Tuttavia su una cosa sono d'accordo tutti: migliorare il test del QI con la pratica è possibile e rimane un buon predittore di alcuni tipi di intelligenza come la memoria e il ragionamento.



A proposito di test: riuscite a indovinare l'ora da una semplice immagine? Mentre, invece, quanto siete bravi a riconoscere i volti?