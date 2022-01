È possibile morire durante o dopo il sesso? Scopriamo il verdetto della scienza

L’attività sessuale è una componente fondamentale sia per la procreazione che per il benessere psicofisico dell’individuo. Anche alcuni animali si abbandonano a tali attività ludiche, come dimostra l’attiva vita sessuale dei delfini. Eppure anche i piaceri della vita possono nascondere “insidie”. Diverse persone muoiono durante o dopo il sesso.

I benefici prodotti da una sana attività sessuale sono ben noti e palpabili. L’attività sessuale abbassa la pressione sanguigna, favorisce un sonno ottimale e migliora il sistema immunitario. Da un punto di vista biochimico, inoltre, permette il rilascio di ossitocina, fondamentale per insaldare il legame affettivo tra due individui e, per questo, conosciuto come l’”ormone dell’amore”.

Ma come “non tutti i mali vengono per nuocere”, non tutti i piaceri giungono solo per dilettare. Ogni anno, infatti, tra i casi registrati di morte improvvisa, lo 0.6% avviene durante o dopo il sesso.

Tra le cause che possono concorrere a tale letalità troviamo, di certo, lo sforzo fisico profuso nell’attività sessuale, l’assunzione di farmaci contro la disfunzione erettile e droghe. Ciò si traduce in un rischio di morte cardiaca improvvisa “da sforzo” ed è direttamente correlata all’età dell’individuo, in quanto più probabile con il passare degli anni.

Tali casi di morte improvvisa colpiscono in maggioranza uomini con età media di circa 59 anni e sono provocati in misura frequente da infarti, secondo una serie di studi condotti sulla relazione intercorsa tra morte cardiaca improvvisa e attività sessuale.

Tuttavia, una recente ricerca attuata dagli scienziati della scuola medica St George's dell'Università di Londra, ha permesso di scoprire che il fenomeno non è correlato unicamente ad uomini di età avanzata. Lo studio ha analizzato 6.847 casi di decessi dovuti a morte cardiaca improvvisa tra il 1994 e il 2020, riscontrando una diminuzione dell’età media dei soggetti coinvolti.

Dall’analisi dei dati è stato possibile individuare che lo 0,2% dei casi sono avvenuti durante o entro un ora dal rapporto, mentre l’età media si attesta sui 38 anni. Inoltre, nel 35% dei casi si trattava di donne. I ricercatori fanno notare che nella maggior parte di questi casi non si trattava di attacchi cardiaci simili a quelli dei soggetti maschili di età avanzata.

Nel 53% dei casi, infatti, la morte era adducibile alla manifestazione di un ritmo cardiaco anomalo, denominato “sindrome della morte aritmica improvvisa”. Con il 12% di casi, la dissezione aortica, intesa come lacerazione della parete delle arterie con conseguente emorragia, è stata valutata come seconda causa di morte. Il resto dei casi era stato provocato da difetti cardiaci, come la cardiomiopatia o da rare condizioni genetiche, denominate canalopatie.

I risultati dello studio mostrano che i fenomeni di morte cardiaca improvvisa negli individui al di sotto dei 50 anni siano principalmente dovuti alla sindrome della morte aritmica improvvisa o a cardiomiopatie.

Ciò mostra quanto sia fondamentale anche per i giovani, soprattutto quando affetti da tali condizioni anomale, di monitorare le proprie condizioni cardiache ed essere debitamente informati sui rischi cardiologici legati all’attività sessuale.

Va specificato, però, che tutti gli studi, riscontrando una bassa incidenza di morte, confermano che si tratta di un tasso di rischio molto basso, persino per chi soffre di tali condizioni patologiche.

E se siete interessati alle dinamiche neurali legate al sesso, ecco ciò che accade al cervello quando si fa un’allusione sessuale.