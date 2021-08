È possibile oltrepassare la velocità della luce per viaggiare nel tempo?

È possibile viaggiare nel tempo sfruttando la velocità della luce? Ebbene, per rispondere a questa domanda è fondamentale rifarsi alla teoria della relatività ristretta di Albert Einstein, che considerando il tempo in maniera relativistica ammette il viaggio temporale.

Per comprendere questa affermazione è utile riportare l’esperimento di Hafele-Keating del 1971, che attraverso l’utilizzo di orologi atomici (estremamente precisi), ha dimostrato sperimentalmente, che lo scorrere del tempo è influenzato dalla velocità con cui si viaggia nello spazio (dilatazione del tempo).

Tuttavia, per concretizzare il viaggio nel tempo, come avviene nel celebre “paradosso dei gemelli”, è necessaria una velocità prossima a quella della luce, pari a circa 300.000 km al secondo; e quindi molto superiore a quella di 150 km al secondo raggiunta dall'oggetto artificiale più veloce mai concepito dall’uomo (una sonda spaziale). A tal proposito il dottor Sean Matt, esperto di astronomia e astrofisica dell'Università di Exeter nel Regno Unito, ha affermato: "Se si viaggia vicino alla velocità della luce, il tempo si comporta in modo diverso da come siamo abituati, rendendo teoricamente possibile viaggiare nel futuro".



Ma è possibile raggiugere o oltrepassare la velocità della luce? Tutti gli esperti concordano nel dire che non è fattibile, in quanto violerebbe i principi fisici predetti dalla stessa teoria di Einstein. Il dottor Eric Tittley, astrofisico dell'Università di Edimburgo, spiega: "È chiaro che nessun oggetto o informazione possa viaggiare più velocemente della luce. Non è questione di non avere abbastanza energia per spingerlo veloce. Infatti, da una prospettiva esterna, qualsiasi energia extra aggiunta a un corpo per farlo raggiungere e superare la velocità della luce, lo accelera in modo asintotico a tale velocità”. In definitiva nessun oggetto può oltrepassare la velocità della luce, dato che quando gli oggetti viaggiano più velocemente, diventano anche più pesanti. Pertanto, solo la luce può viaggiare alla velocità della luce, perché i fotoni di cui è composta non hanno massa.