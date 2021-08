E' possibile ottenere materia attraverso la collisione di fotoni?

Attraverso l’utilizzo dell’acceleratore di particelle Rhic situato negli Usa, i fisici sono riusciti a verificare sperimentalmente il processo Breit-Wheeler, un fenomeno della fisica teorica che predice la produzione di elettroni e positroni dallo scontro di fasci di fotoni e quindi la conversione della luce in massa.

La base teorica fu, per l’appunto, ideata nel 1934 da due fisici: Gregory Breit e John A. Wheeler, che proposero di far collidere ioni pesanti per generare energia, ma all’epoca non disponevano della tecnologia per la relativa verifica sperimentale. Oggigiorno per merito del Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) i fisici del Brookhaven National Laboratory sono riusciti a ottenere un'osservazione diretta e concreta del fenomeno descritto dalla teoria.



Per arrivare a tale risultato sperimentale i ricercatori hanno utilizzato ioni d’oro (caratterizzati dalla facoltà di creare potenti campi elettromagnetici), che sono stati accelerati fino al 99,995 per cento della velocità della luce nei due anelli dell’acceleratore. Conseguentemente sono state fatte scontrare due “nuvole” di fotoni, prodotte dai campi elettromagnetici generati dalla velocità relativistica degli ioni, producendo coppie di elettroni e positroni (anti-elettroni).

Daniel Brandenburg, ricercatore al Brookhaven Lab, che ha analizzato i dati relativi all'acceleratore ha affermato: “ I nostri risultati forniscono una chiara prova della creazione diretta, in un solo passo, di coppie materia-antimateria da collisioni di luce, come originariamente previsto da Breit e Wheeler”.



Gli acceleratori di particelle hanno permesso grandi sviluppi nella fisica sperimentale e come abbiamo riportato in un nostro precedente articolo, sembrerebbe se ne stia progettando uno estremamente affascinante.