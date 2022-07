Ecco il possibile prezzo di Samsung Galaxy Z Flip 4: aumenterà rispetto Z Flip 3?

Due giorni fa abbiamo visto i primi presunti render di Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4, avviandoci così verso il loro lancio al prossimo evento Galaxy Unpacked del 2022. Nuovi rumor però sorprendono tutti rivelandoci il possibile prezzo di Samsung Galaxy Z Flip 4, il foldable a conchiglia per eccellenza sul mercato internazionale.

Nel 2021 il produttore sudcoreano ha sorpreso tutti i clienti abbassando il prezzo del Samsung Galaxy Z Flip 3 a 999 Dollari, cifra particolarmente aggressiva che lo ha reso addirittura preferibile ai tradizionali top di gamma della serie Galaxy S. Quest’anno però la situazione potrebbe cambiare ancora, in negativo: anziché abbassarsi ulteriormente, come tanti appassionati speravano, il prezzo del Samsung Galaxy Z Flip 4 potrebbe aumentare.

Stando a quanto riportato da PriceBaba in collaborazione esclusiva con il leaker Sudhanshu Ambhore, sul mercato del Vecchio Continente il Galaxy Z Flip 4 potrebbe costare ben 1.080 Euro nella versione da 128 GB di archiviazione interna, seguito poi dai 1.160 Euro per il modello da 256 GB e 1.280 Euro per la variante da 512 GB. Si parla, pertanto, di un aumento di prezzo per il foldable più economico e di una diminuzione per quello con più spazio di archiviazione a disposizione.

Considerate l’inflazione e le problematiche all’interno della catena di approvvigionamento per accedere ai chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 di casa Qualcomm, si tratta di una scelta prevedibile e pienamente comprensibile. La speranza di vedere un foldable ancor più accessibile comunque resta, e chissà se verrà soddisfatta nel 2023 con la generazione successiva.

Nel frattempo, tutto ciò che possiamo fare è attendere la presentazione dei foldable all’evento Unpacked confermato al 10 agosto 2022.