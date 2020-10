È possibile che qualcosa sia priva di batteri e virus?

Ultimamente stiamo molto attenti a tutto quello che tocchiamo, disinfettandoci molto spesso le mani e, soprattutto, lavandole con cura. Una domanda, a questo punto, sorge spontanea? È possibile qualcosa sia "privo di germi e virus"? Non proprio.

"Ci sono più batteri dentro e sui nostri corpi che cellule", afferma Emily Sickbert-Bennett, direttrice del programma di prevenzione delle infezioni del Centro medico dell'Università della Carolina del Nord (UNC). Ci sono molti batteri che si trovano naturalmente ovunque, nell'acqua e nel suolo e su altri animali, insomma dappertutto.

Questi microbi, però, non sono tutti cattivi, poiché la maggior parte di loro sono innocui a meno che non finiscano nel posto sbagliato. I batteri dello stafilococco, ad esempio, che vivono in modo "pacifico" nel naso di una persona, possono essere mortali se entrano all'interno del flusso sanguigno. "Le superfici possono essere disinfettate con salviettine o spray domestici di tutti i giorni, e questo certamente elimina i microbi che si trovano su quelle superfici", continua la scienziata. Ovviamente, quelle superfici tendono a essere continuamente ricontaminate.

Ogni volta che due superfici interagiscono, come un pomello e un dito, i microbi vengono scambiati da un posto all'altro. Si devono considerare, inoltre, anche i microrganismi presenti nell'aria che possono reinsediarsi rapidamente su superfici appena disinfettate. "La cosa più importante è pensare davvero alla 'catena dell'infezione'", afferma ancora Sickbert-Bennett. Questa catena è intesa come la conseguenza dei piccoli passi che devono accadere affinché un microbo - come un virus - infetti qualcuno.

Per spezzare questa catena il punto è uno solo: assicurarsi che i microbi non arrivino in un punto in cui possono causare un'infezione. La maggior parte di questi germi ha il suo scopo e non rappresenta un rischio per la salute umana. Molti microbi, infatti, aiutano effettivamente gli animali a prosperare e sopravvivere.