È possibile raggiungere una temperatura uguale allo zero assoluto?

Lo zero assoluto, definito come la temperatura teorica più bassa possibile, è un concetto che ha affascinato gli scienziati per secoli. Corrispondente a -273.15 gradi Celsius, questo rappresenta il punto in cui tutte le particelle all'interno di un oggetto smettono di muoversi.

Finora, nessun oggetto conosciuto ha raggiunto questa temperatura estrema. Ma è davvero possibile raggiungere questo traguardo glaciale? Per comprendere meglio, dobbiamo prima esplorare il concetto di temperatura.

Generalmente, la percepiamo come una misura di quanto qualcosa sia calda o fredda, ma in realtà è una misura dell'energia o delle vibrazioni di tutte le particelle in un sistema. Gli oggetti caldi hanno più energia, permettendo alle loro particelle di vibrare più rapidamente. Il punto in cui le particelle non hanno più energia e, quindi, smettono di muoversi, è definito come zero assoluto.

Gli scienziati sono interessati a raggiungere queste basse temperature perché emergono effetti quantistici interessanti quando le particelle sono rallentate. Un principio fondamentale della meccanica quantistica è la dualità onda-particella, il fenomeno per cui una particella come un fotone di luce può comportarsi sia come una particella sia come un'onda.

Sankalpa Ghosh, fisico teorico della materia condensata presso l'Indian Institute of Technology Delhi, spiega che quando si tratta di particelle quantistiche, è importante ricordare la loro "indistinguibilità", ovvero non è possibile tracciare le particelle o le onde individualmente come si può fare con oggetti più grandi. Gli esperimenti ultracaldi degli anni '90 hanno utilizzato una tecnica nota come raffreddamento a laser per iniziare a sondare questi effetti.

Christopher Foot, fisico ultracaldo dell'Università di Oxford, afferma che gli atomi raffreddati a laser sono già utilizzati negli standard atomici che definiscono il tempo universale (orologi atomici) e nei computer quantistici. Tuttavia, al momento non è possibile raffreddare gli ultimi 38 trilionesimi di grado, e sarebbero necessari diversi ostacoli da superare per renderlo una realtà.

Inoltre, anche se dovessimo raggiungere lo zero assoluto, potremmo perderlo completamente a causa di tecniche di misurazione imprecise. Ecco, infatti, qual è stata la temperatura più bassa mai raggiunta dalla scienza.