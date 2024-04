È possibile rallentare il tempo? In realtà lo facciamo in continuazione!

I detti popolari come "il tempo vola quando ci si diverte" sono solo modi di dire o hanno un fondo di verità? In questo caso, appurato che il tempo scorre solo in una direzione, possiamo dire che è così: si può rallentare a piacimento. Non si tratta di stregoneria ma di una percezione che ha base scientifica molto solida.

Martin Wiener, neuroscienziato cognitivo presso la 'George Mason University', ha scoperto una nuova illusione temporale: le immagini particolarmente memorabili sembrano durare più a lungo nella nostra percezione. È vero che è stato scoperto un modo nuovo di misurare il tempo, ma come è possibile tutto ciò?

Lo studio, pubblicato su 'Nature Human Behavior', esplora come il cervello potrebbe adattare la sua strategia di percezione del tempo per elaborare e conservare più informazioni. A differenza del ciclo circadiano del nostro corpo, che è regolato da un gruppo specifico di cellule nel centro del cervello, il senso del tempo cosciente e soggettivo emerge da più aree cerebrali.

Il sistema visivo umano è bombardato da stimoli e quindi deve stabilire delle priorità. Alcuni scenari, come i volti delle persone o gli spazi chiusi, risultano essere intrinsecamente più memorabili di altri, indipendentemente dalle differenze culturali o personali. Questa "memorabilità innata" di alcune immagini è quantificabile oggi grazie all'uso del machine learning, interagendo in modi affascinanti con i processi cognitivi.

Il team di ricerca ha condotto quattro esperimenti con gruppi di partecipanti che variavano tra 21 e 52 individui. Ogni persona ha visualizzato immagini per intervalli di tempo tra 300 millisecondi e un secondo. In seguito, veniva chiesto loro di giudicare se il tempo di esposizione fosse stato "breve" o "lungo". Curiosamente, le immagini ritenute più memorabili erano quelle percepite come esposte più a lungo, e questa percezione si rifletteva anche nella loro capacità di ricordare quelle immagini il giorno seguente.

L'indagine ha rivelato anche che le immagini più memorabili sono processate più rapidamente dal nostro cervello. Questo legame tra analisi veloce e dilatazione temporale rimane ancora un enigma, ma potrebbe indicare come il cervello moduli le sue risorse per massimizzare l'assimilazione di informazioni.

INIU Power Bank, 10000mAh Ultra Sottile & Leggero Ricarica R è uno dei più venduti oggi su