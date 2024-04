È possibile una realtà con oggetti senza ombra? La risposta vi stupirà

Nell'ultimo periodo parliamo spesso di ombre, soprattutto perché l'ultima eclissi solare ha spento le luci su tre paesi degli Stati Uniti. Ma è possibile che un oggetto non ne abbia? Un po' come Peter Pan che aveva perso la sua (che poi era sé stesso), è possibile che altre cose ne siano prive. Come? Grazie all'effetto Lāhainā Noon.

Tradotto dal hawaiano come "sole crudele" (come quello di Escanor di The Seven Deadly Sins), è un evento che si verifica solo in alcune parti del mondo, tutte situate entro i tropici del Cancro e del Capricorno. Due volte all'anno, quando il sole raggiunge il suo punto più alto nel cielo, gli oggetti verticali perdono la loro ombra. Questa particolarità fa apparire il paesaggio quasi irreale, come se fossimo dentro a un videogioco con una grafica non completamente caricata.

Hawaii, essendo l'unico Stato degli USA situato nei tropici, gode di questo spettacolo naturale. Il termine "Lāhainā Noon" è stato coniato attraverso un concorso indetto dal Bishop Museum di Honolulu, consolidando così l'unicità culturale e naturale dell'evento all'interno delle tradizioni locali.

Il fenomeno del Lāhainā Noon coincide con i giorni in cui il punto più vicino al Sole sulla Terra passa direttamente sopra le isole hawaiane. Durante questi giorni, se ci si trova all'aperto a mezzogiorno, saremo nel punto più vicino al Sole su tutto il pianeta, un'esperienza che può essere tanto sorprendente quanto illuminante. Nel vero senso della parola.

Ma attenzione: questo fenomeno così curioso e interessante nasconde un'insidia per i nostri sensi. La temporanea assenza di ombre può alterare la nostra percezione dello spazio. Ovviamente questo non significa che sia pericolosa, così come non è pericolosa l'eclissi solare totale, ma bisogna stare attenti sopratutto alle distanze visto che tramite l'ombra, spesso, calcoliamo quando siamo lontani da un oggetto.

