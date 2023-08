è possibile ricostruire ciò che vediamo dal riflesso nei nostri occhi?

Alcuni scienziati sono in grado di ricostruire immagini 3d di ciò che stiamo guardando a partire dal riflesso nei nostri occhi. Non si tratta della scena di un film poliziesco, ma di una nuova ricerca dell’Università del Maryland.

Per raggiungere questo risultato, gli scienziati hanno elaborato un modello di intelligenza artificiale che richiede una sola immagine di un bulbo oculare. La cornea, oltre ad essere l'unica parte del corpo a non essere alimentata dal sangue, ha approssimativamente la stessa geometria in tutti gli esseri umani adulti, perciò è possibile addestrare l’algoritmo su un gran numero di foto diverse. Tuttavia, la foto originale deve essere ad alta risoluzione ed è anche necessario che sia scattata in condizioni di luminosità estremamente specifiche. Inoltre, sebbene riconoscibili, i rendering tridimensionali finali risultano molto sfocati.

Sul sito web del progetto, chiamato Seeing the World through Your Eyes, è possibile assistere ad alcuni dei risultati più impressionanti. Tra questi spiccano la ricostruzione di un rendering 3D di un adorabile peluche di Kirby e alcune semplici scene, come una classe scolastica. I ricercatori hanno anche cercato di ricostruire ciò che si rifletteva negli occhi di Miley Cyrus e Lady Gaga nei loro video musicali, un po' come lo stalker che riuscì a trovare la casa del suo idolo a partire da un selfie. Nel migliore dei casi, però, i risultati hanno portato alla luce solo nebulose forme nere, a testimonianza del fatto che le foto devono essere scattate in condizioni molto particolari.

Insomma, a differenza della polizia scientifica dei film di Hollywood, gli scienziati non sono ancora in grado di ricostruire l’immagine riflessa negli occhi di un passante immortalato da una telecamera di sorveglianza qualsiasi. Ma forse ci stiamo avvicinando.