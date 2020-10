È possibile ricreare scene del mondo reale nei 'Sogni Lucidi'?

Per "Sogni Lucidi" si intendono quei sogni in cui si ha coscienza del fatto di stare dormendo e, molto spesso, si finisce per controllarlo, esplorando e modificando tutte le situazioni a nostro piacimento. È possibile aumentare ancora di più il controllo? Nonostante esistano delle tecniche per farlo, poche sono state testate realmente.

In un recente studio, ai partecipanti è stato chiesto di studiare una stanza ed è stato poi detto loro di tentare di ricreare l'ambiente durante un sogno lucido. La stanza sperimentale conteneva una varietà di oggetti, tra cui: un serpente a sonagli di gomma arrotolato, un frutto di plastica, l'immagine di una famiglia, un dipinto geometrico astratto, un orologio analogico impostato sulle ore 6:15, un mazzo di rose colorate e una serie di blocchi giocattolo colorati.

Su 23 partecipanti, nove hanno riferito di aver ricreato la scena del laboratorio durante il sogno, sebbene 2 provenissero da un sogno semi-lucido e 1 da un sogno non lucido. I rapporti dei "sogninauti" sono stati analizzati qualitativamente per esaminare le strategie e i limiti del controllo del sogno lucido.

I partecipanti hanno utilizzato diverse strategie per ricreare la scena. Alcuni di essi si sono semplicemente trovati all'interno della location, mentre altri hanno dovuto recarsi al laboratorio durante il sogno. Un partecipante, ad esempio, ha utilizzato un'auto nel suo sogno per "volare all'università schiantandosi contro una finestra, facendosi strada nell'area corretta dopo aver percorso un labirinto di corridoi".

In alcuni casi, i partecipanti hanno ricreato una stanza sperimentale quasi vuota, che hanno proceduto a riempire di oggetti. Altri, invece, hanno notato che la scena era incompleta, poiché mancava la scrivania, il dipinto o l'orologio. Nella scena, inoltre, diversi oggetti erano sbagliati: l'orologio spesso rappresentava un'altra ora, un altro partecipante ha riportato cambiamenti simili nell'immagine del serpente a sonagli.

In generale, sembra che i sognatori lucidi usino la concentrazione e l'intenzione per tentare di creare oggetti onirici, ma questi oggetti sono spesso ricreazioni inesatte e instabili dell'oggetto desiderato. Rimane comunque impressionante il fatto che siano riusciti a ricreare la scena del laboratorio del mondo reale con tanta chiarezza. Ciò ha implicazioni anche per le ricerche future, sopratutto in questo ambito.