Ora è possibile rimuovere più informazioni personali dai risultati di ricerca di Google

In un post pubblicato sul blog ufficiale, Google spiega che offrirà alle persone nuove opzioni per rimuovere dai risultati di ricerca le loro informazioni personali. Si tratta di un’evoluzione importante, in quanto prima d’ora la feature copriva solo le informazioni che consentivano i furti d’identità o denaro.

Da oggi, è possibile presentare richiesta di rimozione di determinati URL che puntano ad informazioni che potrebbero consentire ai malviventi di rintracciare la propria abitazione o l’accesso agli account.

La decisione è stata presa in quanto “internet è in continua evoluzione”. Di seguito la lista completa delle informazioni per cui si può chiedere l’eliminazione dai risultati di ricerca:

Numeri di identificazione del governo confidenziale (ID) come il numero di previdenza sociale statunitense, il codice fiscale unico argentino, ecc.

Numeri di conto bancario

Numeri di carta di credito

Immagini di firme autografe

Immagini di documenti di identità

Cartelle altamente personali, riservate e ufficiali, come le cartelle cliniche

Informazioni di contatto personali (indirizzi fisici, numeri di telefono e indirizzi e-mail)

Credenziali di accesso riservate

Come si può leggere nella pagina di supporto di Google, il colosso di Mountain View cancellerà anche elementi come “immagini personali esplicite o intime non consensuali”, deepfake pornografici o fotomontaggi.

Al momento della richiesta, è necessario includere gli URL che collegano alle informazioni personali. Dopo la valutazione, la società americana provvederà a dare il responso.