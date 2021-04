È possibile ritardare il processo di invecchiamento? La risposta della scienza

Con l'invecchiamento il nostro corpo inizia a cambiare e, nonostante il processo sia molto lento, pare essere irreversibile: i capelli inizieranno a diventare bianchi, si inizieranno a notare sempre più rughe e ci sentiremo sempre meno forti. È il normale svolgersi della vita, lo dobbiamo accettare... ma gli scienziati non sono d'accordo.

È stato chiesto ad 8 esperti "è possibile ritardare l'invecchiamento?", e nel 75% dei casi la risposta è stata affermativa. Vediamo come fare.

Una cellula umana può dividersi solo 50 volte prima di entrare in uno stato di ibernazione chiamato "senescenza", e gli esperti pensando che proprio questo accumulo di cellule nello stato di senescenza possa danneggiare altre cellule e svolgere un ruolo cruciale nell'invecchiamento. Alcune cellule, però, sono in grado di moltiplicarsi indefinitamente, come quelle tumorali o quelle modificate geneticamente. L'invecchiamento può quindi essere ritardato nelle cellule e viene fatto molto spesso per prolungare delle ricerche scientifiche, ma non sono le stesse cellule sane del nostro corpo.

È stato scoperto inoltre, negli animali, che le diete ristrette ritardano l'invecchiamento: dalle mosche, alle scimmie fino a passare per i cani. Il limitato apporto calorico potrebbe indurre le cellule del corpo a entrare in una modalità "protettiva", che rallenta l'invecchiamento.

In laboratorio, la durata della vita dei vermi può essere aumentata di 10 volte; nelle mosche e nei topi di appena 1,5 volte. Tuttavia attualmente non c'è una misura equivalente disponibile negli esseri umani, poiché, oltre alla questione etica, il corpo umano è molto più complesso. Buona notizia però: ci sono alcuni farmaci, in fase di sperimentazione clinica, che hanno lo scopo di ritardare l'invecchiamento, ma non sappiamo ancora se funzionano.

Attualmente l'invecchiamento è inevitabile, ma il modo migliore per rallentarlo è quello di seguire una buona dieta e fare molta attività fisica.