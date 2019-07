Ritorno al 1969: è possibile rivedere la diretta originale del lancio dell'Apollo 11

Lanciata da un razzo Saturn V dal Kennedy Space Center il 16 luglio, l'Apollo 11 fu la missione che portò l'uomo sulla Luna. La navicella entrò in orbita lunare dopo circa tre giorni di viaggio e, una volta raggiunta, gli astronauti Armstrong e Aldrin si prepararono a scrivere una pagina indelebile nella storia dell'uomo.

In occasione del cinquantesimo anniversario dallo sbarco dell'uomo sulla Luna infatti, la CBS sta trasmettendo in diretta su Youtube la trasmissione originale del 16 luglio 1969, quando venne mandato in orbita il razzo Saturn V.

Permettendo a molti, che non hanno visto l'epica impresa, di vivere (o rivivere) le emozioni di quel giorno epocale, lancio del razzo compreso (insieme alle pubblicità del periodo). Per vedere il conto alla rovescia del lancio (la diretta è disponibile attraverso questo link) vi basterà portare avanti il video di circa 5 minuti.

L'Apollo 11 arrivò poi sulla Luna il 20 luglio 1969 alle 20:17. Lo sbarco avvenne però solamente sei ore più tardi alle ore 02:56, qui Neil Armstrong e Buzz Aldrin (sceso 19 minuti dopo Armstrong) trascorsero circa due ore e un quarto al di fuori della navicella.

Dopo 21 ore dall'allunaggio, il terzo membro della missione, Michael Collins (rimasto in orbita lunare), riportò i due astronauti a casa pilotando il modulo di ritorno. Gli astronauti arrivarono poi sani e salvi sulla Terra il 24 luglio 1969.