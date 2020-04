È possibile sperimentare effetti psichedelici prendendo un placebo, dimostra uno studio

Il cervello è lo strumento più potente a disposizione dell'uomo. La prova di ciò è data dai semplici placebo, una sostanza senza alcuna proprietà farmacologica che, a volte, riesce a far migliorare la condizione di salute del paziente. Tale effetto può verificarsi in tante varietà di scenari medicinali, perfino sulle sostanze psichedeliche.

In un nuovo esperimento, infatti, i ricercatori della McGill University in Canada hanno reclutato alcuni studenti per prendere parte a uno studio apparentemente progettato per esaminare gli effetti di un farmaco psichedelico (chiamato iprocin). Un totale di 33 partecipanti ha completato lo studio in un luogo progettato ad hoc per ricreare un effetto "psichedelico".

L'iprocina è una vera droga sintetica, ma non è stata somministrata a nessuno dei partecipanti a cui sono stati dati i placebo. Nel frattempo, all'interno del party, c'erano attori che emulavano una condizione di "poca sobrietà". Il tutto è stato creato per scoprire se è possibile stimolare un'esperienza psichedelica da nient'altro che il potere della suggestione. La risposta? È assolutamente possibile.

Nei questionari condotti durante l'esperimento, oltre la metà (61%) dei partecipanti ha riferito di avvertire un effetto della "droga" che avevano preso, tra cui vertigini, sensazioni di rilassamento, sensi amplificati, risate improvvise e nausea. Addirittura alcuni hanno segnato di aver visto il colore dei quadri cambiare. "È stata una sensazione di affondamento", ha dichiarato un partecipante dello studio. "Come la gravità avesse una presa più forte su di me o qualcosa del genere. In particolare nella parte posteriore della mia testa."

Non tutti si sono sentiti allo stesso modo. Quasi il 40% del gruppo ha dichiarato di non aver provato nulla di "psichedelico" durante l'esperienza. "Per quanto ne sappiamo, queste sono le più forti alterazioni della coscienza riportate in letteratura a seguito di un placebo psichedelico inattivo", spiegano gli autori nel loro studio. "Simile agli effetti placebo, questi massimi possono derivare dal condizionamento classico e dall'ambiente fisico e sociale", scrivono i ricercatori.