Possibile svolta per Google oltre Android: dispositivo con Fuchsia preinstallato?

Sono ormai anni che si discute insistentemente in merito al sistema operativo Google Fuchsia, che in passato è stato indicato a più riprese anche come un possibile sostituto di Android e Chrome OS. Al momento è difficile pensare a un futuro senza robottino verde, ma il 2023 potrebbe essere l'anno delle novità.

Pensate che nel 2018 ci furono persino rumor relativi a un possibile rimpiazzo di Android nel 2023. Per quanto col passare degli anni l'entusiasmo delle indiscrezioni iniziali sia a dir poco scemato, quello che appena arrivato è sempre stato indicato come un anno non di poco conto per il progetto Fuchsia. Non sorprende, dunque, che in questo gennaio si stia tornando a discutere del sistema operativo.

Più precisamente, come riportato da 9to5Google e PhoneArena, alcuni documenti interni all'azienda trapelati online lascerebbero intendere il prossimo arrivo di un nuovo dispositivo con Fuchsia come OS preinstallato. Non è chiaro al momento a cosa si faccia riferimento, ma sembra che internamente a Google si stia cercando di "accelerare" lo sviluppo per fare in modo che il tutto sia pronto in un futuro non troppo lontano. Le indiscrezioni lasciano intendere che potrebbe trattarsi di uno smart speaker.

Va detto che già a fine 2022 ci sono stati alcuni rumor su Google Fuchsia: già in quel contesto si faceva riferimento a una possibile "spinta" nel 2023 da parte di BigG. Arriverà effettivamente un nuovo dispositivo? Staremo a vedere: ricordiamo che in passato c'è stato l'approdo di Fuchsia sui Nest Hub di prima generazione.