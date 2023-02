Sarebbe possibile trasferire il proprio corpo come si vede in Avatar?

Avatar: La Via dell'Acqua è uscito al cinema già da un po' e quello che può essere visto all'interno della pellicola è così ben spiegato e fatto che potreste aver pensato: ma sarebbe possibile trasferire il proprio corpo come si vede nel film? Il neuroscienziato Guillaume Thierry ha spiegato la risposta a Science Focus.

"Molti pensano che il cervello sia proprio come un computer, ma non lo è", afferma il professore. “Non è costituito da dati che possono essere trasferiti da un cervello all'altro. È vivo e non sappiamo perché o come. Se volessi trasferire i miei ricordi in una macchina, avrei bisogno di sapere di cosa sono fatti i miei ricordi. Ma nessuno lo sa."

Pensate che uno studio di qualche tempo fa è riuscito a mappare tutti i neuroni in 1 millimetro cubo del cervello di un topo: in questa piccolissima quantità c'erano ben 100.000 neuroni e più di un miliardo di connessioni. "Se lo aumenti fino alle dimensioni del cervello umano, è sbalorditivo. È ben oltre ciò che pensa la gente", continua Thierry.

Preparatevi a un dato sbalorditivo: per immagazzinare un 1 mm cubico del cervello di un topo sono stati necessari due milioni di gigabyte. Nessuna memoria potrebbe contenere i dati del cervello umano e "inoltre nessun cervello artificiale può simulare la velocità di un vero cervello. Uno è puramente sequenziale. L'altro è completamente parallelo."

Quindi non è possibile trasferire la coscienza da un cervello a un altro, ma secondo lo scienziato potrebbe essere possibile invece usare il cervello per ricevere l'input sensoriale di un altro corpo, come visto sul primo Avatar. "Potresti avere un sistema che legge, in qualche modo, tutti gli input dai sensi nel secondo corpo e li invia, in tempo reale, al tuo cervello", afferma Thierry. “Quindi tutto ciò che il tuo cervello vuole fare può essere rispedito al secondo corpo per farlo reagire."

Insomma, ci dispiace dirvelo ma attualmente non potete trasferire la vostra mente in modo permanente su un avatar.